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背叛信任 前文書助理涉用入境處電腦起底 法官形容被告「網絡上的阿爾蓋達」
11 小時前
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起底藉公職作出不當行為罪串謀恐嚇串謀妨礙司法公正Telegram阿爾蓋達恐怖主義無間道
背叛信任 前文書助理涉用入境處電腦起底 法官形容被告「網絡上的阿爾蓋達」

時任入境處文書助理利用工作之便，於前年9月起長達一年，涉使用入境處電腦，取得官員及警員等215人的個人資料，傳予通訊程式Telegram的「起底」群組，她昨承認藉公職作出不當行為罪。法官在庭上質疑控方，為何不加控被告串謀恐嚇或串謀妨礙司法公正，交由高等法院處理；更形容被告「網絡上的阿爾蓋達」在網絡進行恐怖主義行為，並指資料流出屬永久性和世界性，甚至「阿富汗都會睇到」，批評被告的行為背叛了師長及僱主的信任，表明判監是唯一選擇，案件押至本月27日判刑，期間繼續還柙。

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法官質疑入境處為何會容許一名文書助理有這麼大權限，可接觸大量涉案人士的個人資料。(資料圖片)

發215人資料到兩TG頻道
26歲被告孔穎琛2018年加入入境處，案發時任文書助理，在外籍家庭傭工組工作，獲授權取用電腦資料，她昨由囚車押送到區域法院應訊。

控罪指，她前年9月至去年8月沒有合理辯解或理由，在執行公職期間未獲授權利用入境處電腦，獲取政府官員及家屬，司法人員、政界人士、警員與其家屬及公眾人物等215人的個人資料，包括他們的全名、出生日期、聯絡電話及住址，之後在未獲授權下，應Telegram頻道「老豆搵仔」、「阿囝搵老豆老母」要求提供資料。孔穎琛在去年8月被捕，被控一項藉公職作出不當行為罪及18項屬於交替控罪的不誠實取用電腦罪。被告昨在庭上承認控罪，另被控18條不誠實取用電腦等控罪，則獲存檔法庭。


網絡資料「就算去到阿富汗都睇到」
辯方求情指，被告只是應要求交出資料，無主動針對特定目標，承認自己愚蠢，忽視所犯罪行嚴重性。

區域法院法官陳廣池聽取控罪後，認為控罪僅針對被告，但案情卻說明這不僅是個人罪行，而是與其他人在兩個網上通訊頻道一同實行，質疑控方為何不加控被告串謀恐嚇或串謀妨礙司法公正，交由高等法院原訟庭處理，以反映案件的嚴重性。他指，基於網絡的性質電子足跡理論上可以永世存在、是全球性，「就算去到阿富汗都睇到」。

陳官亦質疑入境處為何會容許一名文書助理有這麼大權限，可接觸大量涉案人士的個人資料，入境處更在一整年後，才發現被告私下取用資料，「成年，一直放緊啲料出嚟，無人知」、「成年都搵唔到內鬼」，認為是防範不足，質疑入境處是否存在保安漏洞或有否措施防範類似事件。

控方回應指入境處的電腦保安有下工夫，最終也因為發現異常，而報案及時制止事件；就控罪而言，控方則表示理解法庭的觀察。


被告行為涉「4大背叛」
陳官指被告的角色比頻道管理人更重要，質疑被告一直勤奮進修，又獲得女童軍最高獎項的女子，「點解會喺2019年變成一個人神共憤的無間道」，指被告犯案不涉個人利益更為可怕，被告利用公職身份在網絡進行恐怖主義行為，起底是「網路阿爾蓋達」，影響事主及其家庭；又指被告行為涉及「4大背叛」——背叛香港人基本的道德水平、中學校長對她的栽培、違背公務員的使命及入境處的信任。陳官表明會判阻嚇性刑罰，但會先為被告索取背景報告。 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/背叛信任-前文書助理涉用入境處電腦起底-法官形容被告「網絡上的阿爾蓋達」-284826
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