背靠祖國｜營商環境報告指優勢突出 陳茂波籲市民留港發展

香港近年經歷反修例運動、新冠肺炎等衝擊本地政經環境的事件，財政司長陳茂波昨發布《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》，指本港雖然經歷無理的經濟打壓，隨著實施《港區國安法》後，憑藉一國兩制的優勢，已令社會回復穩定及恢復營商環境。陳茂波以「家」形容香港，已挺過風風雨雨，呼籲市民留在本港。他否認藉報告向中央「表忠」及爭取角逐下屆特首。

《香港營商環境報告》共68頁分成3章，分別以「黑暴動亂和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響」、制定實施《港區國安法》與落實「愛國者治港」維護社會穩定和營商環境，以及「重回正軌的新香港營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量」為主題。



稱發表報告與選特首無關

陳茂波指，發布報告與特首選舉無關，被追問是否用作向中央政府「表忠」時回應，「係風馬牛不相及」，強調只想將香港近年經歷的困難、誤解、抹黑等作事實澄清。他以「家」形容香港，「唔敢講個家一定係好perfect(完美)」，稱最重要是家人間互相關顧支持；並回應移民潮，展望經濟前景「相當唔錯」，留港發展的機會「係好好嘅」，呼籲市民珍惜及掌握機遇。

報告提到，於上年6月30日落實生效的《港區國安法》，「扭轉了特區自2019年6月開始十多個月的亂局」、「早前的亂象也顯示特區選舉制度存在明顯的漏洞和缺陷」。又於結尾指，香港藉「背靠祖國、面向世界」，發展為國際金融、商貿、總部中心，十四五規劃為本港帶來商機，將與大灣區其他城市合作，透過大灣區「扣進國家經濟的內循環」。



兩辦支持報告證港環境

港澳辦隨後發聲明指，美國為了遏制打壓中國發展，大打「香港牌」；發表報告有助國際了解本港真實情況「增強對香港信心」，外國企業在本港的穩步發展，「就是對香港良好營商環境的有力佐證」。中聯辦亦發稿，指一國兩制是香港營商環境的「最大優勢」。



背靠祖國｜營商環境報告指優勢突出 陳茂波籲市民留港發展