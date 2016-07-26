胡潤百富｜馬雲馬化騰跌出三甲 鍾睒睒成中國首富

內地「2021年胡潤百富榜」昨出爐，養生堂及旗下農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒，以3,900億元(人民幣，下同)身家首次登上中國首富寶座，去年分列1、2位的阿里巴巴創辦人馬雲及騰訊創辦人馬化騰，今年三甲不入，分別跌落5及第4位。

胡潤表示，因旗下上市公司農夫山泉和萬泰生物市值穩步增長，鍾睒睒今年財富增加250億元，從去年第3位登上第1位。短片分享平台抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴則身家暴增2倍或2,300億元，由第30位躍上第2位。胡潤認為，若字節跳動成功上市，張一鳴非常可能成為下一位中國首富。

新能源車企財富猛漲

受惠於內地「碳達峰碳中和3060」目標，新能源相關企業發展蓬勃，去年排24位的新能源汽車電池供應商寧德時代創辦人曾毓群，財富增長近2倍或2,000億元，今年攀至第3位。長城汽車董事長魏建軍、韓雪娟夫婦身家亦漲近4倍，以2,180億元由去年第96位飆上第7位。做新能源汽車的小康控股董事長張興海、顏敏夫婦，是今年財富漲幅最大的企業家，大漲6.5倍，以220億元排名暴升1,531位排302。

內地反壟斷、教育雙減、房地產調控等政策的影響亦反映在榜單上。陷入債務危機的恒大集團創辦人許家印，身家大跌1,620億元，是財富跌得最多的企業家，排名由第5跌至第70。馬雲、馬化騰的財富則分別下跌1,450億元及730億元。今年榜單前十更首次沒有房地產行業，該行業排名最高是第11位的碧桂園聯席主席楊惠妍。

教育企業創辦人身家暴跌

校外培訓機構好未來創辦人張邦鑫財富大跌94%或900億元，至57億元，跌幅最大，並由42位暴跌至1,274位。新東方教育創辦人俞敏洪身家從260億元縮水至75億元，排名由197跌至973；高途教育創辦人陳向東更由身家800億元跌出榜外。另外，30歲的連鎖茶飲店喜茶創辦人聶雲宸財富增長1倍至100億元，排名由1,228飆至699，蟬聯90後白手起家首富。

榜單上榜門檻為20億元，財富計算截至今年9月15日，共有2,918人上榜，增加520人，並首次涵蓋港澳台人士。上榜197名港澳台人士，僅13人排首100位，最高是第8位的長和系創辦人李嘉誠。

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