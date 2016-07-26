胡錫進微博斥美軍駐台「作死」 大陸網民反應兩極

台灣的蔡英文總統接受美國有線電視新聞網絡(CNN)專訪，首次證實有美軍在台灣協助訓練。蔡英文未有透露實際美軍人數，只表示沒有其他人想像的多。《環球時報》總編輯胡錫進隨即於社交平台微博發文狠批「作死」，又指「美軍駐紮台灣肯定是破底線的事，是引爆台海戰爭最危險的因素之一」。

胡錫進：與外部勢力勾結愈緊密 懲罰就愈接近

胡錫進在微博表示：「無論出於甚麼目的，美軍駐紮台灣肯定是破底線的事，是引爆台海戰爭最危險的因素之一」，又指「如果看到大陸今天沒有採取軍事行動，就認為今後也不會……那是極其危險的誤判」。他又說：「中國大陸有能力執行歷史對他們的正義宣判」，並稱「我相信蔡英文、吳釗燮之流早就睡不安穩了。」胡錫進聲稱這種路線不會被中國人民允許，與外部勢力勾結愈緊密，懲罰就愈接近。同時，他說：「大陸公眾要充分相信國家，正義在我們一邊，執行懲罰的絕對軍事優勢在我們一邊，時間在我們一邊」。

大陸網民：「強烈讉責」「嘴砲打起來」

胡錫進文章一出，在短短不足3小時，已獲近萬人讚好，逾2,700個回應。不過，大陸網民卻出現兩極的反應，部分網民寫道「強烈讉責」、「必須反對」、「蔡當局必將成為歷史罪人」、「引火燒身」等。同時，亦有不少網民表示：「嘴砲打起來」、「坐等下文」、「人家晚上睡得說不定很好，因為知道你會重新劃紅線的」、「一直被突破底線」、「我記得你說美軍登陸之日就是梧桐(武統)之日的豪言壯語」。

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