能屈能伸｜擁牛津雙碩士 阿國前部長在德送外賣時薪15歐元

武裝組織塔利班重掌阿富汗，大批民眾逃難，聯合國預計將有大規模難民潮。一名擁有英國牛津大學雙碩士畢業的阿富汗前通信和訊息技術部長，去年離開阿富汗移居德國，近日生活曝光，他在德國擔任外賣員。

綜合外媒報道，現年50歲的Syed Saadat，有牛津大學資訊與電信兩個專業的碩士學位，曾在阿富汗政府擔任2年的通信和訊息技術部長，2020年，Syed Saadat辭去部長一職移居德國，他的近況曝光，在德國外賣平台Lieferando任職外賣員，在萊比錫市區踩單車送外賣，時薪約15歐元，折合約137港元；他每週工作7天，周一到周五每天工作6小時，早上要花4個小時讀語言學校學習德語，週末由中午工作至晚上10時，以應付日常開支，包括每月420歐元，折合約3,400港元的租金。

對於從部長變成外賣員，Syed Saadat並不後悔移居德國的決定，表示：「職業無分貴賤，我以前是部長，為民眾服務。現在我是外送員，同樣為民眾服務。」他認為，工作就是工作，沒有甚麼高下之分，有公共需求，就必須有人去做。

離開阿富汗因政府腐敗

Syed Saadat透露辭任阿富汗政府部長一職的主要原因，是因為政府高層的腐敗，他說：「擔任部長時，總統親信和我自己之間的認知存在差異」，對方的要求是為了私人利益，而他則希望政府的預算能夠得到妥善運用，對方常常透過總統向他施壓。

Syed Saadat擁有英國與阿富汗雙重國籍，辭職後，他認為英國脫歐後，工作機會不如德國，遂決定移居德國。

呼籲國際社會不要放棄阿富汗

隨著阿富汗政府被推翻，可能有大量阿富汗難民入境德國，Syed Saadat認為自己可以擔任德國政府的顧問，他認為自己能反映出阿富汗的真實狀況，就當地問題向德政府提供建議，以便阿富汗人民受益。他認為，塔利班應該從過去吸取到教訓，呼籲國際社會不要放棄阿富汗，繼續提供經濟支援。

據聯合國難民署資料，德國自2015年以來已接收超過21萬名阿富汗難民。塔利班接管阿富汗後，德國亦從當地撤出約4,000名阿富汗人。

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