脫北者翻牆逃離吉林監獄 當地懸紅15萬追捕

吉林一名關押中的「脫北者」周一傍晚翻牆越獄，不知所蹤，監獄方面懸紅10萬至15萬元(人民幣，下同)追捕。吉林警方則下發「協查通報」，形容該名逃犯「極度危險」。

吉林收押重犯的五大監獄之一吉林監獄，周一發出懸賞通告，指38歲男犯人朱賢健利用收工時間攀上門頂雨棚再翻牆逃脫，下落不明，但凡有人提供線索協助拘捕朱男，獎勵10萬元；提供線索直接拘捕朱男，獎勵15萬元。

警方：此人極度危險

吉林警方的協查通報則提醒，「轄區內平房區、空房子、樓道、可容人的地方，有衣物、食品丟失的馬上上報，千萬注意，發現了別激怒他，極度危險」。

內地傳媒隨即對在逃朱男起底，從判決文書中發現朱男是北韓人，2013年7月21日凌晨逃至中國境內，22日在吉林圖們市一條鄉村潛入3間屋盜竊，搶走千多元現金、一部oppo手機、6包煙、2罐啤酒，以及衣物和毛巾等，期間還用刀將一名住客刺成重傷。朱男在第3次入屋盜竊後逃走時被捕，2014年3月被判偷越國境罪、盜竊罪及搶劫罪罪成，數罪並罰，囚11年3個月，之後驅逐出境。

剩下刑期不足2年 疑不想被驅逐出境

朱男刑期原在2024年10月21日結束，但因表現良好，在2017年6月及2020年4月先後獲減刑6個月及8個月，即刑期將在2023年8月21日屆滿。對於朱男為何連2年都等不及冒險越獄，有輿論猜測是不想獲釋後被驅逐出境返回北韓，於是藉越獄增加刑期。有內地律師指出，越獄最高可判囚5年，但若朱男越獄後還犯了其他罪行，數罪並罰之下，刑期將相應增加。

從6米高圍欄跳下 身手堪比特種兵

報道提到，朱男越獄當晚，吉林最低氣溫約為攝氏零下4度，而從網上流傳疑似朱男越獄的監控短片顯示，朱男外穿監獄勞動服，內穿深色線衣線褲，而且右腳無鞋，相信難以在室外逗留。該段短片又顯示，朱男用繩拉扯監獄通電圍欄，將其破壞，然後翻過圍欄，從6米高跳落地面，在地上躺了數秒才慢慢起身小跑離開。有輿論認為其身手敏捷，堪比特種兵，甚至猜測其在北韓的身份就是特種兵。