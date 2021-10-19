脫疣療程 遭遊說送美容項目「打大」索賠帳單 女子憂涉行使假文書罪

社交網站常有醫學美容的宣傳廣告，有市民購入脫疣療程後懷疑自己跌入詐騙陷阱，指做手術時並非到廣告所示的「醫院級手術室」，美容顧問涉不斷遊說她「打大」帳單申請理賠，以獲「贈」數項美容項目。協助事主的民主黨消費者權益暨醫療政策發言人袁海文表示，若事主持單據向所屬保險公司申索保險，可能會觸犯使用虛假文書的罪行，質疑涉事醫療中心以不良銷售手法推銷療程。

事主Y小姐在9月30日前往一間位於銅鑼灣的大型醫療中心脫疣，購入總值20,400元療程，與中心的美容顧問對談時，發現對方缺乏保險知識，而且一直遊說她「打大」帳單申請理賠，以獲得美容公司贈送的數項美容項目。其後發現中心內的手術室，與社交網站所見廣告宣稱「醫院級手術室」不符，僅屬一間普通美容房，她向職員詢問卻未獲答覆。

另外，做手術的醫生在保單索償表格上填寫醫生報告，列明頸、面、腹部和心口已脫疣，事主指當時只完成頸部療程，認為醫生報告的內容並非事實，因此向袁海文求助。

袁海文翻查私營醫療機構登記冊未有發現涉事中心的相關牌照，認為中心涉嫌違反《商品說明條例》虛假或誤導性商品說明；又質疑該醫療中心為了招攬生意而以陰陽單方便事主申索保險，即申索保險的一張沒有列出贈送的美容項目。涉事醫生在未有完成所有脫疣療程，便向保險公司提交的醫療報告寫了 「程序於診所進行，局部麻醉」，質疑此舉為招攬生意，方便病人或消費者申索保險。

袁海文指已將個案交由海關跟進，並向保監局投訴及醫委會投訴涉事醫生違反醫生專業守則，海關將於今日(2日)與事主會面。

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