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脫疣療程 遭遊說送美容項目「打大」索賠帳單 女子憂涉行使假文書罪
4 小時前
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醫學美容脫疣療程民主黨消費者權益暨醫療政策發言人袁海文保險申索商品說明條例
脫疣療程 遭遊說送美容項目「打大」索賠帳單 女子憂涉行使假文書罪

社交網站常有醫學美容的宣傳廣告，有市民購入脫疣療程後懷疑自己跌入詐騙陷阱，指做手術時並非到廣告所示的「醫院級手術室」，美容顧問涉不斷遊說她「打大」帳單申請理賠，以獲「贈」數項美容項目。協助事主的民主黨消費者權益暨醫療政策發言人袁海文表示，若事主持單據向所屬保險公司申索保險，可能會觸犯使用虛假文書的罪行，質疑涉事醫療中心以不良銷售手法推銷療程。

事主Y小姐在9月30日前往一間位於銅鑼灣的大型醫療中心脫疣，購入總值20,400元療程，與中心的美容顧問對談時，發現對方缺乏保險知識，而且一直遊說她「打大」帳單申請理賠，以獲得美容公司贈送的數項美容項目。其後發現中心內的手術室，與社交網站所見廣告宣稱「醫院級手術室」不符，僅屬一間普通美容房，她向職員詢問卻未獲答覆。

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袁海文接到市民Y小姐求助。
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事主只在普通美容房間做手術。

另外，做手術的醫生在保單索償表格上填寫醫生報告，列明頸、面、腹部和心口已脫疣，事主指當時只完成頸部療程，認為醫生報告的內容並非事實，因此向袁海文求助。

袁海文翻查私營醫療機構登記冊未有發現涉事中心的相關牌照，認為中心涉嫌違反《商品說明條例》虛假或誤導性商品說明；又質疑該醫療中心為了招攬生意而以陰陽單方便事主申索保險，即申索保險的一張沒有列出贈送的美容項目。涉事醫生在未有完成所有脫疣療程，便向保險公司提交的醫療報告寫了 「程序於診所進行，局部麻醉」，質疑此舉為招攬生意，方便病人或消費者申索保險。

袁海文指已將個案交由海關跟進，並向保監局投訴及醫委會投訴涉事醫生違反醫生專業守則，海關將於今日(2日)與事主會面。

脫疣療程 遭遊說送美容項目「打大」索賠帳單 女子憂涉行使假文書罪

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/脫疣療程-遭遊說送美容項目「打大」索賠帳單-女子憂涉行使假文書罪-291181
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