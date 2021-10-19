脫離皇室｜訂婚4年排除萬難 真子公主低調結婚

日本皇位第一順位繼承人、皇嗣秋筱宮(即日皇德仁弟弟文仁)的30歲長女真子公主與大學同學未婚夫小室圭，因男方母親的金錢糾紛，兩人2017年訂婚後拖延至昨日終於成婚，但並未有童話式婚禮，只註冊結婚和舉行記者會交代。兩人結合未得到民眾祝福，甚至約有100人上街示威指小室與母親是騙徒。真子婚後脫離王室，成為平民改用夫姓成為「小室真子」，並隨丈夫往美國紐約定居。

真子昨早離開皇宮時，向父母鞠躬拜別，妹妹佳子公主則依依不捨地擁抱她。真子與小室結合承受輿論巨大壓力，兩人在記者會召開前後都有在傳媒鏡頭前鞠躬，為自己的婚姻為其他人帶來不便致歉。真子形容丈夫是無可取代，小室則說「我愛真子，而我只活一次，想與所愛的人共度。」他會支持真子，一起同甘共苦。至於母親和前未婚夫的金錢糾紛，小室指雙方持續討論，但母親因事件精神現問題，由律師代表商討。真子的婚事因該事件遭傳媒負面報道，她罹患創傷後壓力症，小室昨稱感到十分心疼。

男家捲金錢糾紛 首位皇室女成員不取國家一筆過補貼

宮內廳2017年9月宣布真子和小室訂婚，隨即爆出小室母親的金錢糾紛，翌年2月後婚事延期，真子2020年11月發表聲明指結婚是「生活下去的必要選擇」，父親秋筱宮當時稱「並不是得到很多人的理解和祝福的情況」。小室在紛擾中赴美國深造並參加紐約州律師考試，為婚後定居美國鋪路。兩人登記結婚後入住東京澀谷的公寓，之後因真子辦理赴美手續，須短暫分隔美、日兩地。宮內廳稱，因婚姻遭外界批評，會依照真子意願，不會按脫離皇室的慣例向她支付由國家發放、約950萬港元的一筆過補貼，這是戰後首次有皇室女成員結婚時不接受該補貼。

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