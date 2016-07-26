臨時收容中心住戶批環境惡劣 團體促建中轉屋及收容中心

受天災或清拆行動影響而無家可歸的人，可以申請入住臨時收容中心，去年10月因天台屋遭清拆而遷入收容中心的何先生表示，原以為3個月後可轉到中轉屋，詎料等了9個月才獲編配入住中轉屋。他指收容中心環境惡劣，夏日炎炎時呼吸都覺困難，鼠患及蟑螂出沒情況嚴重，最難忍床位木蚤肆虐。因荃灣天台屋被清拆而遷入的李小姐，自今年3月入住後發現其中一個洗手間長期淤塞損壞，向房屋署反映多次亦無果。

團體「關注安置政策連線」調查發現，去年10月至今年3月期間有35戶受政府執法行動影響要入住臨時收容中心，截至本月初，僅15戶在通過房屋署審查後，獲安排入住同區中轉屋、3戶正等候中轉屋編配，其餘17戶則仍處於審核階段。團體指現時本來居住市區的住戶被安排遷入屯門寶田中轉單位，對生活造成嚴重影響，認為政府必須增加香港5區包括市區中轉房屋及收容中心單位。

臨時收容中心住戶批環境惡劣 團體促建中轉屋及收容中心