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臨時醫院 擴大收症準則紓公院壓力 患者情緒不容忽視
3 小時前
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新型肺炎香港感染控制中心亞洲國際博覽館無病徵輸入個案變種病毒第五波疫情新冠肺炎
臨時醫院 擴大收症準則紓公院壓力 患者情緒不容忽視
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陳文俊(右)稱病房可在短時間內「彈性開閂」；旁為陳曉珊。(莊振邦攝)

座落亞洲國際博覽館旁的北大嶼山醫院香港感染控制中心，至今運作近4個月，累計接收約650名病徵輕微的新冠肺炎確診者，目前趁疫情緩和，更會接收「不確定」個案。不過，在病人戰勝病魔之前，情緒問題可能較病徵更嚴重，有醫護人員直言本著「盡做」精神，冀在治療疾病的同時，也讓病人抱良好心境打敗疾病。
 

中心今年2月底投入服務，正值K11 MUSEA食肆、健身群組爆發，以及4月初湧現的輸入個案，結果6座病房大樓有5座在首兩個月要相繼啟用。瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生陳文俊憶述，最高峰單日有138人在7層病房留醫，至前日已降至23人，至今共611人已康復出院。

近月本地疫情緩和，中心現主要接收機場或檢疫酒店的輸入個案。為應對變種病毒，陳文俊稱患者須單獨留醫，除非有關連且帶相同變種病毒，中心本月初亦把接收病人的年齡範圍由16至65歲擴至80歲，以及接收被界定為「不確定」的個案，認為有助紓緩既有急症醫院壓力。

第五波疫情目前難以預測會否出現，但中心仍持續為醫護人員演習和訓練，在現有病房達七、八成入住率後，目前備用的4座大樓將陸續啟用，陳文俊形容病房可在短時間內「彈性開閂」。

病徵輕微雖相對容易治療，但病人的內在情緒問題，卻非一朝一夕可解決。威爾斯親王醫院中央護理部資深護師陳曉珊稱，部分病人會自責或擔心連累他人，獨自留醫亦倍感孤單，而無病徵患者更會質疑為何未能出院等。她直言，自己本著「做得到都盡量幫病人」的心態，對病人最重要有耐性，以及要鼓勵、安撫對方。


主動留意病人需要助「團聚」
由於後期以輸入個案為主，部分入境者不懂英語，與醫護言語不通成為常見問題，陳曉珊稱只能靠身體語言簡單交流，如要求病人留深喉唾液或尿液等，有時更要擺出一連串尷尬姿勢。運作初期，她更會盡量安排同國籍病人入住同一病房，冀他們互相支持。她又憶述，有一名本地確診病人突變得食慾不振和經常啜泣，細問下才知悉他擔心幼子確診後要獨自留院。因緣際會下，她知道有醫院能提供家庭隔離病房，最終按程序安排他轉院，父子「團聚」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/臨時醫院-擴大收症準則紓公院壓力-患者情緒不容忽視-272387
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