臨時醫院 擴大收症準則紓公院壓力 患者情緒不容忽視

座落亞洲國際博覽館旁的北大嶼山醫院香港感染控制中心，至今運作近4個月，累計接收約650名病徵輕微的新冠肺炎確診者，目前趁疫情緩和，更會接收「不確定」個案。不過，在病人戰勝病魔之前，情緒問題可能較病徵更嚴重，有醫護人員直言本著「盡做」精神，冀在治療疾病的同時，也讓病人抱良好心境打敗疾病。



中心今年2月底投入服務，正值K11 MUSEA食肆、健身群組爆發，以及4月初湧現的輸入個案，結果6座病房大樓有5座在首兩個月要相繼啟用。瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生陳文俊憶述，最高峰單日有138人在7層病房留醫，至前日已降至23人，至今共611人已康復出院。

近月本地疫情緩和，中心現主要接收機場或檢疫酒店的輸入個案。為應對變種病毒，陳文俊稱患者須單獨留醫，除非有關連且帶相同變種病毒，中心本月初亦把接收病人的年齡範圍由16至65歲擴至80歲，以及接收被界定為「不確定」的個案，認為有助紓緩既有急症醫院壓力。

第五波疫情目前難以預測會否出現，但中心仍持續為醫護人員演習和訓練，在現有病房達七、八成入住率後，目前備用的4座大樓將陸續啟用，陳文俊形容病房可在短時間內「彈性開閂」。

病徵輕微雖相對容易治療，但病人的內在情緒問題，卻非一朝一夕可解決。威爾斯親王醫院中央護理部資深護師陳曉珊稱，部分病人會自責或擔心連累他人，獨自留醫亦倍感孤單，而無病徵患者更會質疑為何未能出院等。她直言，自己本著「做得到都盡量幫病人」的心態，對病人最重要有耐性，以及要鼓勵、安撫對方。



主動留意病人需要助「團聚」

由於後期以輸入個案為主，部分入境者不懂英語，與醫護言語不通成為常見問題，陳曉珊稱只能靠身體語言簡單交流，如要求病人留深喉唾液或尿液等，有時更要擺出一連串尷尬姿勢。運作初期，她更會盡量安排同國籍病人入住同一病房，冀他們互相支持。她又憶述，有一名本地確診病人突變得食慾不振和經常啜泣，細問下才知悉他擔心幼子確診後要獨自留院。因緣際會下，她知道有醫院能提供家庭隔離病房，最終按程序安排他轉院，父子「團聚」。