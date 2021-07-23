自信好緊要｜一年甩203磅肥肉變「沙皮」 28歲男唔介意反覺Cool

美國阿肯色州28歲男子Alex Rubalcada的體重就像過山車那樣大起大落。他對英國《每日郵報》分享自身的減肥經歷，表示自小就喜歡大吃大喝來發洩情緒，自祖母2003年因糖尿病去世後，他便嗜食來找心靈安慰，結果愈吃愈胖，高峰時體重達412磅(約187公斤)，每日攝取5,000個大卡，曲奇、薯片、中餐外賣等都是他的至愛。

不想「因肥胖而死」

2018年9月可說是Rubalcada的人生轉捩點，醫生告訴他血糖過高、有高血壓，祖母正是患糖尿病離世，這對他如當頭棒喝。Rubalcada說，「我對自己更加憤恨，但又沮喪」，不想自己成為另一個「死於肥胖」的人，於是便決心減肥。開始時，他戒掉垃圾食物和汽水，每日到附近公園步行消脂，短短6個月便甩走100磅(約45公斤)。這樣見效，更讓Rubalcada「雄心萬丈」，再到健身中心做運動，又節食，減至每日攝取2,200個大卡。

結果，經過一年堅持，Rubalcada成功減掉203磅(約92公斤)，可以穿中碼恤衫，腰圍減至32英寸。他說，這次減磅成功，改變了他的人生、改變了他對生命的看法，也激發他人減肥的決心，「人們都問我，這是如何做到的？」

忠於自己最重要

可是，Rubalcada甩掉身上一半肥肉，卻變了「沙皮狗」，但他並不介意，「這只是鬆了的皮肉，我覺得好Cool」，「可以由衷地說出這些話，我知道已到達個人成長的更高境界，關乎自己的身體形象」。他說，最緊要相信自己、忠於自己，「你可以甩掉所有肥肉、去做皮膚手術，但如果你這樣仍是對自己不滿意，就是沒有好好地與自己相處，問題仍然未解決」。