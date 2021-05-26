自動駕駛風波｜蔚來車主聯署稱無被誤導 網民：你們能代表死者？

國產電動車蔚來的「自動輔助駕駛功能」近日掀起極大爭議，事緣創辦上善若水投資管理公司、意統天下餐飲管理公司及美一好品牌管理公司的31歲企業家林文欽，上周四在福建莆田追撞工程車，當場身亡，其座駕正是蔚來電動車，且出事前啟用了自動輔助駕駛功能。內地傳媒連日批評，蔚來、理想、Tesla等多家車企都模糊「輔助駕駛」概念，在名字前加上「自動」兩字，令人誤以為屬於「自動駕駛」，出事後才出來強調「自動輔助駕駛不等於自動駕駛」。但也有報道指出，蔚來自動輔助駕駛使用指南寫明，此功能不等於自動駕駛，而且系統目前無法辨識人、動物、交通燈及靜態障礙物。

全球都未有真正自動駕駛汽車

事件發酵多日，內地社交媒體今日瘋傳一份「蔚來車主對NP(NIO Pilot，自動輔助駕駛)/NOP(Navigate on Pilot，領航輔助)系統認知的聯合聲明」，強調蔚來車主清楚知道，全球都未有正式商用的汽車自動駕駛或無人駕駛系統，亦清楚知道蔚來輔助駕駛功能並非自動駕駛或無人駕駛系統，而蔚來的相關介紹和宣傳並無誤導一眾車主。據報該份聲明不斷收集蔚來車主簽名，最少500人已經簽署。

微博網民紛紛批評，「此地無銀三百兩」、「我也是車主，咋不知道這事呢」、「宣傳使勁加自動兩字，出事趕緊撇清，有何居心誰都知道」、「你們活著的，能代表死了的麼？」、「難怪聽說蔚來的車主VIP服務類似傳銷組織，還真的。這是把自己當成車企主人了嗎？」、「我就是一直沒搞懂……不就是買一輛車嗎？為啥感覺這幫車主都跟入邪教一樣」、「自己使用的產品能在監督中改進，才是車主們該做的吧。發這個這申明是能幹嘛呢」。

死者好友：他很信任「自動駕駛」

林文欽好友林偉偉則在昨日透露，自己也是蔚來車主，買車時蔚來方面提到自動駕駛功能，稱車內有多個鏡頭和雷射雷達，「自動駕駛比人(駕駛)要更安全」。林偉偉表示，「聽起來很高端。我很信任蔚來，所以推薦給林文欽」，而林文欽買蔚來的原因之一，正是自動駕駛。根據林偉偉出示的聊天記錄，林文欽、林偉偉與蔚來銷售人員在同一群組中討論買車事宜，期間林文欽曾多次詢問「自動駕駛」，但蔚來銷售人員無正面回應。另據林偉偉日前公開的林文欽7月行車數據，林文欽共行駛5,960公里，其中52.2%里程、即3,113公里使用了NOP，顯示林文欽非常信任該功能。

L4級或以上才是真正自動駕駛

根據國際汽車工程師學會(SAE)的定義，自動駕駛分為L0至L5共6個級別，L4級或以上才可以擺脫人為干預，行業也公認L4或以上才是真正的自動駕駛，L4級以下則為輔助駕駛。去年3月內地工信部發布的《汽車駕駛自動化分級》中，駕駛自動化等級則分為0級至5級，3級才屬於「有條件自動駕駛」，3級以下均為輔助駕駛。蔚來的NIO Pilot是其自主研發的L2級自動輔助駕駛系統，NOP為NIO Pilot系統下的功能。

上月30日，上海浦東新區亦有蔚來電動車撞石壆起火，司機身亡，事故原因仍在調查中，未知司機有否使用「自動輔助駕駛功能」。上月16日，一輛蔚來電動車在湖南長深高速一處施工區域撞倒一批雪糕筒，再撞上工程車，蔚來車上兩人輕微擦傷，司機表示出事前啟用了自動輔助駕駛功能，故無留意路況。