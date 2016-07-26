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自動駕駛 無軚盤無煞車 百度發布「汽車機器人」
8 小時前
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自動駕駛 無軚盤無煞車 百度發布「汽車機器人」
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百度汽車機器人外表極具科技感。(互聯網)
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百度無人車將服務更多城市。(互聯網)
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汽車機器人無軚盤，但有大螢幕。(互聯網)

在國產電動車蔚來「自動輔助駕駛」功能疑被當作「自動駕駛」功能，造成一名年輕企業家車禍身亡的風波持續發酵之際，百度昨發布擁有自動駕駛L5級別、真正不需要司機「一眼關七」的Apollo「汽車機器人」，車廂內沒有軚盤、油門、煞車等機械操控設施，全靠傳感器及語音操控，能自動轉彎、避讓行人及其他車輛、識別紅綠燈等。
 

汽車機器人沒有門柄，叫它開門，才會打開鷗翼式車門。車廂內有兩個座位及一套智能控制台，車頭控制面板變成超大曲面螢幕，可將車廂變身影音室。汽車機器人還具備自我學習及不斷升級能力，又擁有語音、人臉識別等多模態交互能力，分析用戶潛在需求，主動提供服務。

汽車機器人目前只是一輛概念車，距離量產還有一段漫長時間。百度創辦人李彥宏昨表示，「其實它會更像一個機器人，這將來也會是汽車進化的方向」，具備自動駕駛、智能助理、忠誠陪伴和自我學習的特點。

百度同日宣布推出全新升級無人車出行服務平台「蘿蔔快跑」，用戶可利用「蘿蔔快跑」App叫到具備汽車機器人雛型的百度Apollo無人車。百度表示，經過近兩年在北京、廣州、湖南長沙及河北滄州測試營運，截至今年上半年，Apollo無人車已接待乘客40萬人次，測試里程超過1,400萬公里，預計未來3年內，無人車出行服務將覆蓋30個城市。

至於蔚來「自動駕駛」風波，上周四駕駛蔚來電動車在福建莆田猛撼停在路邊的工程車，當場身亡的31歲企業家林文欽，出事前啟用了蔚來電動車最大賣點——NIO Pilot自動輔助駕駛功能。莆田交警昨通報，正調查這宗事故，以判定責任誰屬。


蔚來輔助駕駛前綴「自動」惹誤解
林文欽好友林偉偉曾透露，自己和林文欽都以為蔚來電動車擁「自動駕駛」功能，蔚來銷售人員無糾正他們，甚至曾稱「自動駕駛比人(駕駛)要更安全」。輿論連日批評，蔚來等車企一直模糊「輔助駕駛」概念，在名字前加上「自動」兩字，令人誤以為屬於「自動駕駛」，而近期已發生多宗蔚來車主啟用自動輔助駕駛後撞上路障的車禍。有內地傳媒則指出，蔚來自動輔助駕駛使用指南寫明，「不等於自動駕駛」，而且無法辨識人、動物、交通燈及靜態障礙物。

根據國際汽車工程師學會(SAE)的定義，自動駕駛分為L0至L5共6個級別，L4級或以上才可以擺脫人為干預，行業也公認L4或以上才是真正的自動駕駛，L4級以下為輔助駕駛。蔚來的NIO Pilot是其自主研發的L2級輔助駕駛系統。

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內地女星金晨(右)與央視主持人王嘉寧昨試搭汽車機器人。(互聯網)
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林文欽的私家車猛撼工程車後成廢鐵。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/自動駕駛-無軚盤無煞車-百度發布「汽車機器人」-280972
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