自我監測｜初創研全港首個生酮水平測試儀 呼氣20秒評估生酮中毒危機

生酮飲食近年受到減肥人士擁戴，惟難以自評是否達到生酮標準，稍一不慎或出現生酮中毒。有初創企業研創出全港首個丙酮呼氣測試儀，使用者只須對著儀器呼氣約20秒，即可從手機應用程式中檢視體內的丙酮水平，評估身體是否已進入生酮狀態，或已響起警號，有生酮中毒或患上糖尿等疾病的風險。

「生酮飲食」是指令「會產生酮體的飲食」，透過攝取極低碳水化合物或熱量的飲食方式，提高脂肪攝取，強迫脂肪代謝產生酮體，過往是用於治療癲癇症；由於生酮飲食可達到「消脂」效果，近年亦成為熱門的減肥方式。



免驗血驗尿測試生酮水平

生酮飲食有一套國際標準，一般會以體內的丙酮水平量度人體是否已進入生酮狀態，使用生酮飲食減肥的人士如想每日三餐檢查相關數據，只能透過「拮手指」驗血或驗尿，相當不便。

初創企業研發的丙酮呼氣測試儀可取代驗血、驗尿做法，減肥人士可對著長約12厘米的丙酮呼氣測試儀呼氣10至20秒，測試儀的電子屏幕及事先連接的手機應用程式，可顯示出體內的丙酮水平，再透過數字對照國際標準分辨自己的生酮水平，包括「未進入生酮狀態」、「開始進入生酮狀態」、「最佳生酮狀態」、「警告水平」(生酮中毒)等。如出現「警告水平」，除生酮中毒外，亦可能是使用者身體有糖尿病、肝狀疾病或胰島素不足等問題。



配合AI營養師及逾百生酮食譜

負責研發的中大生物化學及生物醫學碩士舊生、氣葩科技創辦人張煒鋒建議，減肥人士於進食一小時後測試，而測試前避免飲酒。團隊暫測試十多名正使用生酮飲食減肥的人士，比對透過驗血、驗尿測試丙酮水平數據，發現測試儀測出的水平大致相近。

手機應用程式亦配合AI營養師及逾150個生酮食譜，程式備紀錄功能，供減肥人士記錄每日飲食，團體料累積到相當的使用者數據，或有助研究不同食物對生酮水平的影響。初創企業的相關產品及研究將於周五(24日)「第七屆中大創業日」展出。

自我監測｜初創研全港首個生酮水平測試儀 呼氣20秒評估生酮中毒危機