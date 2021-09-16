自救要緊｜遭孌童漢駕車擄走 機警少女向路上司機做家暴手語求救

危急關頭，自救要緊！美國一名16歲少女被孌童漢擄走，她在私家車內向路過的司機做出從TikTok學到的家暴求救手語，有司機目睹即報警，終能救出少女，並拘捕61歲涉案男子。

警方指，案中16歲少女上周在北卡羅來納州的住所被擄走，家人上周二報案指少女失蹤，警方經調查發現，涉案男子駕車載著少女，從北卡州，途經俄亥俄州和田納西州，前往肯塔基州。

司機眼利 瞥見少女求救即報警

少女獲救後向警方供稱，男子駕車帶她到他的俄亥俄州老家，但其家人發現她是未成年失蹤人口，男子不久便帶著她離開。其後，她就在返回北卡州路上，在車內向路過的司機做出她在TikTok學到的家暴求救手語。

疑犯手機藏色情圖像

警方表示，一名司機上周四報案稱，在75州際公路見到一名少女在一輛銀色豐田私家車內做出家暴求救手語，「看來很懊惱」。確認少女為失蹤人口後，警方立即行動，同日便在肯塔基州拘捕61歲男子James Brick，並救出少女。警方並在男子手機內發現未成年女性色情圖像，報道指，暫未知相中人是否被擄少女，而疑犯是否認識少女、拐帶過程等細節仍有待釐清。

James Brick已被落案控告綁架及藏有兒童色情物品罪，正還柙候審。

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