自民黨幹事長落敗或辭任 岸田文雄稱將作定奪

日本眾議院改選在上周日(10月31日)結束後，今日陸續公布結果。其中自民黨雖然取得絕對多數的261席，但是多個曾任官職以及多次連任的議員紛紛落馬，當中包括自民黨幹事長甘利明，雖然甘利明仍可透過自民黨的比例代表選舉中晉身眾議會，但是甘利明預計將辭任幹事長一職。黨總裁、首相岸田文雄表示自己會對甘利明的去向再作定奪。

根據共同社的票站統計，今屆眾議會選舉是自戰後第3低的55.93%。然而自民黨雖然失去部分議席，當中多位黨內高層或多屆議員失去議席，當中包括幹事長甘利明。岸田文雄在接受訪問就表示：「在選舉中取得過半數席位，是最重要的。」不過在被問到甘利明的問題，岸田就表示會再作定奪。據報甘利明將會辭任幹事長，不過他向傳媒表示將交由岸田文雄作決定。有傳早前與岸田文雄競逐黨總裁的高市早苗，或有機會接任幹事長職位。

另外，由於上屆議長的大島理森今屆未有再參選，故自民黨將打算推舉前內閣官房長官細田博之出任眾議會議長一職。細田博之是自民黨內最大派閥細田派的會長，歷任黨幹事長等重要職位。

修憲勢力獲逾3分2議席

自民黨在今次選舉中取得261席，雖然較之前的276席減少達15席，不過仍取得被稱為絕對穩定多數的議席，與同為執政聯盟的公明黨亦達293票，加上同樣支持修改憲法的日本維新會在今屆選舉取得大勝，支持修憲的勢力已達338席，比修憲需要的3分2議席，即310席較多。要實現岸田文雄期望任內修改自衞隊憲法將有機會實現。

自民黨的議席數量雖然減少，不過最大的在野黨立憲民主黨在今屆選舉同樣減少14席，由選前110席下降至96席。相反以大阪為主要地區的維新會由選前的11席急增至41席，是今次選舉的大贏家，在大阪19區贏下15個選區議席。立民黨幹事長福山哲郎表示，將會在明日的大會後，決定去留。

新議會將於本月10日舉行特別國會，並確定新的內閣名單。由於岸田文雄的內閣上月才上任，預計岸田會繼續委任目前的全部內閣成員。

日本傳媒指出，在多個政壇元老級人馬今次選舉失利，當中包括前東京都知事石原慎太郎兒子，石原派會長石原伸晃負於立民黨代表吉田晴美，以及自民黨前幹事長小澤一郎亦在選區落敗，僅以比例代表議席獲續任眾議員，而今屆總共有97名新人當選，證明社會希望能出現世代交替的局面。