通關｜自爆赴京被拒出席活動 林健鋒促港推健康碼

因應香港早前出現一宗新冠肺炎源頭不明個案，全國人大常委譚耀宗被拒赴京出席人大會議。身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒今日在立法會財經事務委員會上，聲稱他自己10日前赴京也被拒參加相關活動，需要回港，他說事件見到內地的防疫力度快而準，並非等香港拖幾日才處理，坦言自己接受有關安排，敦促港府推出健康碼程式，強調此舉並非「監香港人做嘢」，而是為整個香港社會去做事，認為若不願意使用健康碼程式的港人，可以有自由不用程式。

指有《國安法》後港人應了解內地拒「與病毒共存」

林健鋒又說，自從有了《港區國安法》和完善選舉制度後，港人應該明白多些「國情」，了解內地不接受「與病毒共存」的抗疫方針，強調香港要做到「財通、資訊通、物流通和人通」，希望政府能就此多做事。

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