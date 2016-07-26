自稱「停不下來特首」趁機休息 林鄭摔倒自拍報平安

特首林鄭月娥前晚(18日)在禮賓府摔倒，導致右手手肘輕微骨折，自行前往瑪麗醫院求醫後，昨早出院。她昨傍晚在社交平台發文及上載自拍照報平安。帖文提到，她經檢查和照X光後，發現是右手手肘骨有部分「崩」了，需要打石膏固定，預計需時兩至三周愈合，更笑言現時「最大的難題」是穿衣和寫字。

林鄭月娥昨早出院時僅回應傳媒感謝關心，之後傍晚發文透露，事緣前晚在禮賓府宴請退休同事，晚宴開始前下樓時從梯級跌下來，起初以為只是皮外傷，但右手愈來愈痛，送客後便自行到瑪麗醫院求診，住院一晚並接受腦部掃描及其他部位檢查。她透露摔倒的消息公布後收到大量問候的訊息，未能一一回覆致謝；其中有多位好友留言說「小病是福」，她認為是「我這個停不下來的特首好好休息的機會。」她又透露，已接近三年沒有休假，今年《施政報告》前後更是忙得不可開交，就趁此「手傷」休息一下，充電後再領港迎難以上。

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