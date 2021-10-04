自製奇蹟｜兩男流落澳洲中部荒野 高溫下缺水缺糧走長路求救

澳洲兩名男子駕車行經中部地區時因車輪卡住，高溫下流落荒野數日，期間缺水缺糧，又在烈日下步行長路程，兩人最終獲救，警方形容是「奇蹟」。

警方本月12日接獲民眾報案指，21歲男子埃米特賈(Shaun Emitja)和14歲少年帕特里克(Mahesh Patrick)在澳洲中部Harts Range失蹤。

澳洲廣播公司(ABC)報道，兩人在上一個周末參加完運動會後，沒有返回距離愛麗絲泉(Alice Springs)131公里的偏遠社區Hermannsburg，家人於是報警。警方其後發現兩人駕駛的藍色汽車被棄置在一條公路旁，於是出動直升機和追蹤專家展開搜救。

澳洲中部內陸地區氣溫可升至逾40度

位於南半球的澳洲正值春季，中部內陸地區氣溫可升至攝氏40多度，又缺乏水源，兩人受困荒野，面臨極大危險。ABC報道，警方判斷兩人從12日以後就沒有水和食物補給，並從13日起分頭行動，各自求救。

搜救行動指揮官恩格斯Kirsten Engels表示，兩人的汽車在路上車輪卡住，無法脫困，他們在車上待了一天，第二日帶著一個空罐子走了5公里，爬上一處小山丘，「他們以為是朝著高速公路走去，直到爬上山丘一看，才知道搞錯方向，於是又走了5公里，到另一座山丘上查看。」

可是，兩人此時看到又錯了方向，於是回到第一座山丘，12日晚在那裡紮營。搜救人員其後在山丘發現一處水源，Engels說，「他們可能在12日那天，最後一次接觸到水源」，從13日起，兩人開始分頭行動。

經5日陸空搜索終尋獲兩人

其後，帕特里克走了35公里，最終被發現。他協助警方進行空中搜索，終在16日晚發現埃米特賈。北領地警方周一宣布，經過5日陸空搜索，終於找到兩人，形容這「完全是奇蹟」。

警方表示，搜救隊15日晚先在一處叢林發現帕特里克，他有脫水症狀，且因為走了很長距離而腿部痠痛。在帕特里克協助下，搜救隊翌日再找到埃米特賈，「他正接受身體檢查，情況良好」。