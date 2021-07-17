自願醫保｜推行首2年售出79萬張 未達當局100萬張目標

自願醫保2019年4月推出，食物及衞生局長陳肇始今日書面回覆立法會議員梁美芬就自願醫保計劃的提問，指截至今年3月底，即自願醫保推行首2年，自願醫保保單的數目約79萬張，少於當初估算首2年的100萬張。

截至今年5月底，已有33間保險公司登記為提供者，共提供78款認可產品，包括33款標準計劃和45款靈活計劃，涉及296個產品選項。保費方面，以標準計劃、60歲或以上的非吸煙者，女性1年保費由7,300元起，男性為7,500元起，保費普遍比計劃初推出時下跌。自願醫保扣稅方面，據稅務局，2019/2020課稅年度，約有15.5 萬名納稅人申請扣稅，獲扣稅的保費總額為10.19億元 ，估計每名納稅人平均少付約770元稅款。

77%為新投保自願醫保保單

陳肇始指，受社會事件及新冠疫情影響，醫療保險市場整體增長自2019年後期起明顯放緩，但自願醫保單的表現明顯優於整體醫保市場。根據食衞局調查，去年自願醫保的產品提供者就個人償款住院保單錄得的淨增長中，77%為新投保自願醫保保單，反映市場已普遍接受自願醫保認可產品成為醫療保險的主流產品。

被問到是否可達自願醫保在推出後第3年投保人數達到150萬，陳肇始回應指，未來1年整體醫保市場表現，某程度上取決於疫情及經濟發展，並對自願醫保長遠發展保持審慎樂觀。

她指自願醫保提升了住院保險索償率(去年自願醫保的整體償付比率達88%)相信長遠而言，會有更多市民有信心以自願醫保提供的保障，在有需要時選用私營醫療服務，紓緩公營醫療壓力。