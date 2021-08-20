更新｜廣福道致命交通意外一死九傷 警方交代案情 (有片)

【16:00更新】

運輸及房屋局長陳帆表示，對該宗致命交通意外感到十分難過，向死傷者的家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復。他表示，相關政府部門已跟進，為死傷者及其家屬提供協助，警方亦會調查交通意外的原因。