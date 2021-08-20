更新｜廣福道致命交通意外一死九傷 警方交代案情 (有片)
1 小時前
更新｜廣福道致命交通意外一死九傷 警方交代案情 (有片)
【16:00更新】
運輸及房屋局長陳帆表示，對該宗致命交通意外感到十分難過，向死傷者的家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復。他表示，相關政府部門已跟進，為死傷者及其家屬提供協助，警方亦會調查交通意外的原因。
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【15:10更新】
警方就廣福道致命交通意外交代案情，警方指意外造成一死九傷，當中一名59歲男途人死亡，傷者涉及4男5女，包括的士司機、懷孕5個月孕婦和小童，年齡介乎4至70歲，分別送往大埔那打素醫院、威爾斯親王醫院及北區醫院。警方表示，63歲的士司機涉危險駕駛引致他人死亡被捕。警方將循車輛性能、司機精神狀態和當時路面情況調查。
交通意外調查組署理總督察曾嘉俊表示，的士司機通過酒精和藥物測驗，當時路面交通燈號正常，的士行駛方向為紅燈。至於司機過往駕駛記錄、是否替更和是否熟悉該區路段，警方指屬於案件細節不便透露。
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大埔廣福道早上11時許發生交通意外，涉及一輛的士，至少一死八傷。
警方說，接到多人報警，一人現場證實死亡，有孕婦被捲入車底，獲救出後送院治理，亦有1名女子嚴重受傷，昏迷送院，另外有數名傷者受輕傷。消防出動7輛救護車到場，遺體以帳篷覆蓋在安全島，地下留有血跡，警員封鎖現場調查，並以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕的士司機。
現場是廣福道近廣福里的行人過路處，有市民在網上上傳照片，顯示涉事的士懷疑撞向安全島，有交通燈柱和指示牌被撞毀，的士車頭凹陷。多名途人一度嘗試合力抬高的士，救出被困人士。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/致命交通｜大埔廣福道的士撞途人-至少一死四傷-281318