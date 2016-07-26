致命意外 新娘潭路2死5傷車禍 本田私家車司機涉危駕被捕

大埔新娘潭路前晚發生奪命車禍，涉及3輛私家車及一電單車，造成2死5傷。其中一輛超級跑車林寶堅尼在意外後嚴重損毁，形同廢鐵，41歲男司機當場斃命，豐田私家車司機亦在意外中死亡。警方不排除有車輛在事發時高速越過雙白線，與對面線超跑迎頭相撞肇禍。意外中保命的本田私家車司機，涉嫌危駕被警方拘捕。

事發在周日(10月31日)晚10時許，豐田及本田私家車一前一後沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，至近鳳坑一個彎位時失控越線，猛撼迎頭駛至的林寶堅尼，意外後林寶堅尼損毀嚴重，車身被劏開，猶如廢鐵。另外兩私家車亦嚴重損毁，豐田私家車與林寶堅尼迎頭猛撞後彈起，跌至尾隨駛至本田車頭，再四輪朝天；隨後的本田疑因收掣不及撞前，車頭撞至凹陷、擋風玻璃碎裂。期間電單車駛至，同樣疑收掣不及，自炒剷上山邊草地。

意外造成2死5傷，3輛私家車司機被困車內，須由消防員救出。41歲姓雷林寶堅尼男司機當場證實死亡，其家屬昨凌晨到場認屍，神情哀傷，據悉死者生前經營製衣廠，員工亦已知悉噩耗。至於20歲姓馮豐田男司機及24歲姓蘇女乘客被救出後送院搶救，馮其後證實死亡，蘇女情況危殆；23歲姓何本田男司機、25歲姓劉男乘客及24歲姓袁女乘客亦受傷送院，情況穩定。至於姓郭電單車司機則手腳擦傷，送院時清醒。

23歲本田司機被警方以涉嫌危險駕駛被捕，警方正調查涉事3輛私家車案發時車速及是否涉及非法賽車。案件交由新界北總區交通部特別調查隊正跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與警方聯絡。

大埔新娘潭路彎多路窄，過往便發生不少嚴重車禍。連同前晚的車禍計算，由2019年11月至今，最少發生6宗致命車禍，奪去7人生命。

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