致命車禍｜美孚電單車與田螺車相撞 鐵騎士捲車底不治

美孚昨發生恐怖車禍，一名鐵騎士當場死亡。昨日下午約2時半，一輛綿羊仔電單車沿葵涌道往荃灣方向行駛，駛至荔枝角大橋時，與一輛田螺車相撞，電單車被夾在田螺車車輪之間拖行約數十米，電單車司機當場證實死亡。警方以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕田螺車司機。

意外發生於昨日下午2時26分，現場為美孚葵涌道近荔枝角大橋、美孚新邨對開往荃灣方向中、快線之間。該輛電單車與田螺車相撞後，被捲入田螺車車底壓至扭曲變形，卡在田螺車右邊前方兩個車輪之間，電單車司機則倒臥馬路，重傷昏迷，救護員接報趕至，證實姓鄧(66歲)司機當場死亡。

司機倒臥位置與電單車相距約50米，路面遺下電單車被拖行的刮痕。事後警員用帳篷遮蓋鐵騎士遺體，並封鎖2條行車線在場調查，涉事電單車的倒後鏡等零件散落一地，後輪亦飛脫，附近地面遺下相信屬於事主的袋、鞋以及手提電話。

警方調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡，拘捕涉事姓陳(36歲)田螺車司機並扣留調查。案件由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9000或3661 9058與調查人員聯絡。

根據讀者向本報提供的圖片顯示，身穿紅衣長褲的傷者被撞後倒卧在馬路行車線上，當時已毫無反應，有途經司機見狀報警，並檢查傷者的情況。

受意外影響，葵涌道天橋往荃灣方向，一度只餘下一條行車線可以行車，車龍長約4公里，現場交通一度非常擠塞，有關路段其後於傍晚6時許解封。

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