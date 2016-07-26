與內地通關為「頭等大事」 林鄭：中央要我哋做咩都會做

政務司長李家超早前率團與內地進行「專家對接」，以商討免檢疫通關事宜。特首林鄭月娥表示，明白市民關注有關議題，並強調與內地通關是「頭等大事」，政府將會全力配合內地要求。

林鄭月娥今早(5日)出席行政會議前見記者，被問到與內地通關進度，她提到早前政務司長已與內地專家進行首次對接會議，得知內地對本港的抗疫要求，坦言「中央要我哋做啲咩嘅措施、改善啲咩程序，我哋全部都會盡最大嘅努力做」；至於難以做到的要求，「亦會盡量令佢哋做得到。」

「銳意」與內地看齊防疫政策

林鄭月娥續指，政府內部正研究如何達致內地提出的要求，在完成後會盡快回覆中央「我哋係可以做得到嘅」，並進行第二次專家對接。她強調，港府立場「樂意」及「銳意」將本地防疫政策與內地看齊，令中央不會視本港防疫缺口。她重申，本港不能採取與病毒共存，必須嚴格管制輸入，否則「唔使諗與內地通關」。

相關新聞：