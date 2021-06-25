與女幕僚擁吻 夏國賢承認違反社交距離指引

英國《太陽報》周五(26日)刊登一張相片，顯示英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)擁吻一名女幕僚，他承認違反社交距離指引，並指自己令人失望，對此感到抱歉。

相片為閉路電視畫面，夏國賢與該名女幕僚Gina Coladangelo在倫敦總部辦公大樓內擁吻，兩人均為已婚人士。報道指，相片在上月6日於衞生部內拍攝，他們一直試圖把將該婚外情保持秘密，但其實所有人都知道發生甚麼事。

《鏡報》(Mirror)報道，在事件發生時，英國政府的社交距離指引要求民眾保持2米的距離，並避免「面對面的接觸」。

夏國賢於報道刊登當日承認自己違反社交距離指引，他說：「我讓民眾失望了，我很抱歉。」他強調會繼續專心工作，讓國家走出疫情，並稱希望在個人事務上得到私隱。

42歲的夏國賢已婚，育有3名子女；至於43歲的Gina Coladangelo，同樣已婚，丈夫為網絡時裝店Oliver Bonas的創辦人，兩人有3名子女。

工黨促辭退夏國賢 首相府：事件已經過去

在野工黨形容夏國賢已無法立足於他的職位，要求首相約翰遜辭退夏國賢。黨主席杜安妮說，社交距離指引當日是由夏國賢制定，現在他承認違反指引，應該離職；如果他不辭職，約翰遜應該解僱他。工黨一名發言人就說，雖然政府試圖掩蓋，但事件肯定不會就此完結。

首相府說約翰遜已接受夏國賢的道歉，並認為事件已經過去，約翰遜亦對他的衞生大臣充滿信心。

消息指出，政府內部相信事件不涉及違法，因為事發時夏國賢及女幕僚，身處部門內從事合法工作。