與網友談《鬼滅之刃》惹好感 岸田組閣名單陸續出台

昨日(29日)獲選為日本執政自民黨第27任總裁的岸田文雄，其新任黨幹部任命名單陸續曝光。其中，由原親中代表二階俊博擔任的幹事長，預料由甘利明接任，而內閣官房長官的要職，預計由前文部科學大臣松野博一出任。另外，岸田昨日當選後與網友交流，在與年輕網民談起《鬼滅之刃》時表示，自己已閱畢整套漫畫，有網民直言對他另眼相看。

岸田文雄在當選自民黨總裁之後，今日已與多位黨高層會面，並對更換黨內高層幹部擬定腹稿。據日本傳媒披露，與岸田角逐黨總裁的高市早苗及河野太郎仍獲委以職務，當中高市早苗將會出任自民黨3個主要職位之一的政調會長，而河野太郎料會被派為廣報本部長，即自民黨的宣傳部長。日媒指，岸田是因應河野在運用社交媒體方面能力著名，有助於之後的眾議會選舉。

料松野博一任官房長官

至於現副首相麻生太郎亦會出任自民黨副總裁；而另一個自民黨要職——幹事長，目前擬由甘利明出任，曾任經濟產業大臣及內閣特命經濟政策大臣的甘利明，因被指懷疑受賄而被迫下台，其後出任自民黨稅制調查會長。岸田文雄預料亦會委任前文部科學大臣松野博一，作為內閣官房長官。

稱會提升動漫業界人士收入

另外，岸田文雄昨日以「#岸田BOX」的hashtag收集網友提問及話題，在被問到有關大熱漫畫《鬼滅之刃》時，岸田向網友透露自己讀完整套漫畫；被問到自己喜歡的角色時，岸田點出了反派代表的「猗窩座」，這不但未惹反感，更有網友指因此對岸田改觀。岸田在回應時表示，自己也很喜歡日本的動漫、電影等文化，故此在成為首相之後，將會努力增加業界人士的收入。

近年因應不少的動畫被外判到海外的工作室製作，以致業界收入大不如前，此乃相關業界近年的討論話題。至於對岸田指自己喜歡反派人物，有網友指：「政治家答出炭治郎（男主角）這些並沒有難度，岸田卻選擇猗窩座，我對他有點改觀了。」猗窩座是《鬼滅之刃》內的反派，在之前的劇場版內更是大奸角的角色。