舉世關注｜翻越尖刺圍欄逃亡 阿富汗女嬰與父母平安抵美

塔利班在阿富汗重奪政權時，民眾紛紛湧往喀布爾機場逃難，當日人潮中有一名女嬰被人舉起，越過圍牆尖刺鐵絲網的一幕，教人看得緊張又揪心。幸而近日傳來好消息，女嬰不單已平安抵達美國，更與父母在亞利桑那州快樂生活。

女嬰名叫莉亞(Liya)，其父哈米德(Hameed)任職語言及文化顧問，過去5年為當地美軍人員効力，他8月住在機場，協助美軍撤走，連妻子莎迪亞(Sadia)分娩亦未能陪伴在側。8月12日，哈米德從美軍方面知悉其家庭將受襲。8月19日，莎迪亞產後稍為恢復，即收拾細軟帶同出生僅16天的莉亞趕往機場。莎迪亞在檢查站被塔利班收走身份證明文件及所有財物，再隨人潮擠往機場細小閘門，當時哈米德在圍欄另一面，「他們(塔利班)用水炮及閃光彈驅散人群，我看著女兒尖叫哭喊，卻甚麼也做不了」。



美軍海軍陸戰隊成員助一臂之力

之後數小時，哈米德眼睜睜看著民眾被塔利班分子毆打，當中有人成功通過閘門，卻已被打斷手或受重傷，「我知道她(妻子)絕對通過不了，她會被擠壓至死……或是重傷」。他向一名在尖刺圍欄旁車頂的美軍海軍陸戰隊成員求助，「他說他唯一能做的是把我女兒捧過尖刺，但她或會受傷。我說博一博，寧願她傷好過死」，接著便是舉世所見驚心一幕。幸數小時後，莎迪亞通過機場閘口，夫婦及女兒成功上機。

目前哈米德一家三口與朋友暫住在鳳凰城，他說起初不知女兒片段全球瘋傳，各界的關心令他感動不已，但「令我心碎的是，因為我本來在機場裡面，才得以找到幫手把女兒捧入圍欄內，數以千計民眾卻無這種機會」。他目前眾籌以助一家三口在當地展開新生活，並希望找到協助他的美軍道謝。

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