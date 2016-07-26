舊人回朝 內政部長遭美國通緝 塔利班組強硬派政府

塔利班前日公布看守內閣官員人選，全部是塔利班成員，當中不乏該組織20年前統治阿富汗的強硬派官員，並不如早前所說的具包容性，其他族裔成員不多，也無女性。最引人矚目的是內政部長哈卡尼(Sirajuddin Haqqani)，他目前是美國頭號通緝犯之一，遭聯邦調查局(FBI)懸紅1,000萬美元(約7,800萬港元)緝拿，相信仍脅持最少一名美國人質。出任總理的哈桑也是塔利班已故創始人奧馬爾的戰友，在前朝出任副總理和外交部長等職位，他與副總理巴拉達爾均在聯合國恐怖分子名單上。

哈卡尼是塔利班分支組織「哈卡尼網絡」領導人，該組織過去20年來向喀布爾發動多次致命襲擊，也常綁架美國人，一名平民美國承包商去年1月被綁架，一直失聯。另4名官員則是美國關塔那摩監獄的前恐怖分子囚犯，他們與另一名塔利班成員在美國前總統奧巴馬執政時期獲釋，以交換被擄走的陸軍逃兵博格達爾。4人分別出任情報首長、邊境及落族事務部長、副國部防長和資訊文化部長。看守內閣名單較令人意外的是二號人物、與美國談判達成撤軍協議的巴拉達爾未如預期出任總理，他與塔利班政治辦公室副主任哈納菲同任副總理。

中國捐2億人道援助

塔利班發言人穆賈希德強調，這只是臨時政府，日後將有改變，但無提及看守內閣執政時限。出任最高元首的塔利班領袖阿洪扎達則首度發聲明，說新領導層會確保持久和平、繁榮及發展，人民不應離開國家。美國指關注部分內閣成員的恐怖分子紀錄，且並無女性出任官員，不會那麼快承認其政權。中國外長王毅昨以視像形式出席首次阿富汗鄰國外長會，宣布中方會向阿富汗緊急提供價值2億元人民幣的糧食、過冬物資和藥品等，並捐贈首批300萬劑新冠疫苗。