航天工程｜載6噸物資迎3太空人住半年 天舟三號貨運飛船升空

載著6噸太空人生活及工作物資的「天舟三號」貨運太空船，昨午3時10分成功發射升空(大圖)，進入預定軌道，晚上10時08分成功與中國太空站「天和號」核心艙組合體自主快速交會對接，為下個月搭「神舟十三號」載人太空船升空的3位太空人，在太空站生活工作6個月做好準備。

官媒中新社報道，「速遞」上太空的貨物，包括太空人生活物資、航天飲水、氣體補給、衛生用品、應急儲備物資、出艙消耗品、維修備件、實驗載荷、補加推進劑等，與目前仍與核心艙在一起的「天舟二號」帶上去的差不多，而其中最貴的一定是「艙外航天服」，價格超過8位數。

長征七號火箭環保又精準

帶天舟三號上太空的火箭「長征七號」也有不少獨特之處。官媒《中國青年報》報道，長征七號是新一代高可靠、高安全的中型液體運載火箭，採用無毒無污染的液態氧和煤油作為推進劑，燃燒的產物是水和二氧化碳，對環境十分友好。

報道還提到，由於長七要將天舟三號送到離地球表面200公里的近地軌道，讓其與核心艙交會對接，不能早也不能遲、抵達位置也不能偏差太多，故長七的發射入軌精準度偏差不超過4秒，是中國現役所有運載火箭之中最精準。

神十三任務料有女太空人

至於萬眾矚目的神舟十三號「新太空出差3人組」，上海「澎湃新聞」預計極大可能是神舟十二號的後備太空人翟志剛、王亞平(圓圖)和葉光富，而王亞平是中國兩名曾上太空的女太空人之一，在神舟十號飛行任務中出色完成「太空授課」等任務，並獲授「英雄航天員」榮譽稱號。

中國將於明年發射「問天」、「夢天」兩個實驗艙，並會再發射兩艘貨運太空船和兩艘載人太空船，完成中國太空站建造工程。

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