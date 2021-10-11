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航拍AI偵測電纜 減巡線員高空工作風險
2021-10-11
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航拍AI偵測電纜 減巡線員高空工作風險
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智慧施工不僅應用於地盤，電力工程的前線人員也能從中受惠。針對架空電纜檢查工作，獲香港建造商會「建造業安全基金」撥款，香港能源建設有限公司早前引進航拍架空電纜智能偵測系統(UAS)，以無人機與AI分析，取代巡線員爬上電塔，進行高風險目測和拍攝。香港建造商會會長林健榮Eddie期望，以基金作經濟誘因，鼓勵業界借助科技，減低工友失足墮下、觸電等致命意外。

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香港能源建設助理總經理－企業安全劉家樂展示UAS所用無人機。
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香港建造商會會長林健榮(右)與健康與安全小組主席王紹恆(左)。

14貼地項目 共獲逾520萬撥款

以科技管理彌補人為疏忽，建造業界提升作業流程安全水平的同時，也希望增加工友的安全意識，會長Eddie直言，「一單致命意外都嫌多！」有見及此，香港建造商會於2018年設立「建造業安全基金」，三年間為14項智慧施工計劃，共提供逾520萬資助，逾百個工地使用。為進一步讓大眾了解，早前香港建造商會更上載4輯「創新安全科技」短片，以實際應用推動智慧施工，也鼓勵不同持份者加入安全科技研發。

健康與安全小組主席王紹恆Rex補充，「短片包括窄頻物聯網管理、工友健康評估與安全定位系統、虛擬實境高空工作培訓，以及今次介紹的人工智能無人機應用。」

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無人機能輕鬆飛往電塔頂端，全方位偵測拍攝。

UAS取代架空電纜巡線例行檢查

一直以來，電力公司巡線員為架空電纜作例行檢查都十分費時，事關技工需要花費數天時間，爬上樓高10層的輸電電塔，在有限空間下兼顧高空工作和承受觸電風險，近距離目測部件有否生銹老化，或需複數拍攝甚至出動直升機，遠距判斷零件有否異常，為技工帶來極大壓力。為減省維修前的檢查風險，香港能源建設有限公司引進UAS，技工只需操縱抗電磁場干擾的工業用無人機，毋須攀登電塔和接觸部件，已能全方位進行檢查。

香港能源建設助理總經理－企業安全劉家樂解釋，「航拍機配備熱檢測的高清紅外線鏡頭及4K畫質30倍光學變焦攝錄，有效檢測電阻異常並同時拍攝。航拍機具備10公里圖傳能力，33分鐘單次飛行足夠環繞電塔檢測。」他又指系統配合GPS與RTK動態定位，誤差僅2至3厘米；且拍攝得來的照片，會透過AI演算分析，準確篩選出有問題的部分，「技工可節省人力和物力，聚焦維修保養工作。」

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配備高清紅外線鏡頭(左)及4K畫質30倍光學變焦攝錄鏡頭(右)。
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專用GPS與RTK動態定位儀，大幅減低誤差。

疫情緩和 智慧施工提升效率

本地疫情緩和，施工已陸續恢復，業界面臨施工期緊迫的問題。為追趕基建進度，Eddie認為創新安全科技正好大派用場，有助提升施工效率。「新冠肺炎成為催化劑，新科技讓工程團隊全天候管理工地環境和質量，即時監控與分流；加上工友衛生意識也有增加，這些健康分析科技確保工友在可靠環境下工作。」他強調，智慧施工不能取代傳統工作量，反而工友更能集中精神施工呢。
 

航拍AI偵測電纜 減巡線員高空工作風險

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/航拍ai偵測電纜-減巡線員高空工作風險-288168
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