航運冰封 精簡組織增效率 港航再裁700人

香港航空再裁減空中服務員。港航證實裁減約700人，高級管理人員的減薪幅度調高至36%。香港航空發言人指，香港航空現正處嚴峻求存狀況，為保障公司未來，現時最迫切是將香港航空的組織變得更精簡和更具效率，以確保公司能夠在充滿挑戰的未來可持續運作。



發言人指，隨着透過合併部門及整合工作職責以縮減規模，通過各種方法來解決新營運架構中員工過剩的問題，包括向合資格員工推行自願帶薪假計劃及裁員。當中員工對自願帶薪假計劃的反應踴躍，大約有600名駐港員工獲批申請。但隨着未來幾年的整合和業務顯著減縮，約700名駐港和海外員工受今次裁員行動影響，公司將按僱傭合約條款及勞工法例提供補償方案。

此外，港航高級管理人員由本月至年底，減薪幅度將會由目前的15%，進一步上調至36%，視乎個別職級而定。而副總經理或以上級別員工的無薪假計劃將會繼續延長，減薪幅度將高於目前的計劃。

香港航空指，公司仍在社會動盪和持續的疫情累計影響下掙扎求存，過去兩年實施了節約成本的措施和推行無薪假計劃，為應對市場的轉變，加快了整合計劃並時刻調整業務策略，亦申請了政府多個紓困計劃，但對香港航空業務只能提供輕微的援助。

全球客運航空因疫情大受影響，香港航空已推出多項措施節省支出，包括去年先後兩次裁員近約650人，港航主席侯偉本月中亦向員工發信，將架構重組，於8月前安排東薈城辦公室的所有員工遷往香港航空訓練大樓工作，又透露旗下A320機隊由下月起停飛1年，相關機師則安排「帶薪假計劃」。港航地勤子公司任新的地勤服務供應商亦將下月起停運，240名員工受影響。