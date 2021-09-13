色魔巴士推跌女警 非禮等罪成判囚26周

薄扶林6月初有巴士發生非禮案，涉事32歲男子在城巴7號巴士上層非禮女乘客後，車上一名休班女警長主動協助和看守疑犯，詎料疑犯突然發難逃走，更將女警長拖行至梯間及跌落下層，導致身體多處受傷。涉案男子早前已承認非禮及嚴重傷人罪，今日於東區裁判法院被判囚26周。

32歲被告謝嘉豪，報稱任職電腦銷售員。非禮控罪指，今年6月4日，在西營盤皇后大道西262號外一輛城巴巴士上非禮女子X；對他人身體加以嚴重傷害控罪則指，他同日於薄扶林道香港大學西閘外一輛城巴巴士上，非法及惡意傷害女子韓婉芬。

官斥被告明知可令女警受傷

辯方求情時指，被告不清楚女警長身分，並對事情感到抱歉。暫委裁判官朱文瀚則反駁，被告行為魯莽，明知自己逃跑很大機會將導致女警跌到受傷，認為案情嚴重，故分別以監禁28天和9個月作為非禮罪和傷人罪量刑起點。法官指，考慮到被告認罪，最終判處他入獄6個月兩周。