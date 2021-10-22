艾力寶雲誤殺攝影師｜片場人員：早前已出現兩次道具槍走火

美國影星艾力寶雲上周四在新墨西哥州拍攝電影《Rust》，排練時發生道具槍走火事件，導致42歲女攝影師哈欽斯身亡、48歲導演蘇扎受傷，暫時未有人被捕。報道指，有數名工作人員早已因安全問題辭職，包括涉及槍械檢查和未遵守新冠肺炎防疫政策。3名片場人員向《洛杉磯時報》表示，事發前對上一個周末已發生過兩宗道具槍走火意外，當中2人目擊本月16日，艾力寶雲的特技替身在被告知是「冷槍」後，開槍時卻射出子彈。製作公司則稱，未有收到有關片場武器或道具的正式投訴。

女軍械師為「新手」

事件的另一焦點是24歲女軍械師古鐵雷斯，她負責處理艾力寶雲使用的道具槍。有指她在軍械師工作方面是「新手」，上月受訪稱最近才完成她第一個擔任首席軍械師的工作，那是影星尼古拉斯基治主演的電影《The Old Way》。她指開始時十分緊張，「我幾乎推了那份工作，因不確定自己是否準備好，但做落後，進展順利。」武器專家稱，「冷槍」是不應上子彈的，尤其是在排練時，而且為避免像今次的悲劇發生，須由兩人檢查確定無子彈在槍內。

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助理導演曾大叫「冷槍」確認無子彈

法庭文件顯示，助理導演哈爾斯將道具槍交給艾力寶雲時大叫「冷槍」(cold gun)，即槍內沒有子彈。文件又指艾力寶雲接過哈爾斯遞出的3把道具槍其中一把。但當艾力寶雲開槍時，卻射出子彈擊中哈欽斯的胸部，以及擊傷站在附近的蘇扎。哈爾斯供稱，並不知道槍內有子彈。哈欽斯送院後證實死亡，留下丈夫和9歲兒子；蘇扎已出院，並稱對哈欽斯離世感傷心。艾力寶雲稱，對事件感震驚和傷心。

李小龍兒子93年拍戲誤中彈亡

這不是首次發生同類事件，李小龍兒子李國豪1993年在拍攝電影《烏鴉》時，另一演員以道具槍射向李國豪，卻射出實彈，他當場死亡。即使槍膛無子彈，在近距離開槍也可導致死亡，在1984年，演員John-Eric Hexum在片場拿著一把裝有空包彈的道具槍玩俄羅斯輪盤遊戲，放在頭部扣動扳機，結果殺死了自己。專家指，就算無子彈，槍仍有發射物，包括火藥和氣體，在近距離發射下仍有危險。

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