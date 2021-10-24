艾力寶雲誤殺攝影師｜警方證實槍支裝有實彈 不排除起訴艾力寶雲

美國荷李活知名影星艾力寶雲拍戲期間，道具槍懷疑走火造成傷亡事故，至今未起訴任何人。檢察部門表示，涉事手槍當時發射的子彈為實彈，並指電影公司處理槍械方面鬆懈，不排除刑事起訴艾力寶雲。

美國聖菲縣檢察官Mary Carmack-Altwies表示，目前掌握600件涉案證物在現場發現500粒子彈，包括空彈、道具子彈和實彈，並懷疑現場有更多實彈，當局會安排化驗，目前正調查這些實彈為何出現在電影道具中。

警方又指，已證實沒有事發一刻的片段，但在現場尋回相信涉事道具槍發射的懷疑彈殼，已送往化驗，以確認是否涉事手槍所發射。

警方形容幕後檢查槍械態度鬆懈

Mary Carmack-Altwies表示，在槍支交到艾力寶雲手中前，有兩人處理過這把槍，包括女軍械師Hannah Gutierrez-Reed及助理導演Dave Halls，警方已向二人問話，又指所有人都非常合作，她形容幕後檢查槍械態度有點鬆懈，但指案件非常複雜，需要更多時間研究及分析，之後才能判斷案件是否涉及刑事疏忽，不排除刑事起訴艾力寶雲，但正考慮所有選項，並未排除任何選擇，具體如何做是言之尚早。

艾力寶雲上周四(21日)在新墨西哥州拍攝電影《Rust》時，道具槍懷疑走火，42歲攝影指導Halyna Hutchins被擊中身亡，48歲導演Joel Souza亦受傷。

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