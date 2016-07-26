艾力寶雲道具槍走火「誤殺」女攝影導演

美國荷李活知名男星艾力寶雲(Alec Baldwin)周四(21日)拍攝電影時，不慎用道具槍誤殺42歲的女攝影導演，另外48歲男導演亦身受重傷送院搶救。

綜合報道，艾力寶雲正於新墨西哥州拍攝電影《Rust》，當地時間21日下午1點50分，艾力寶雲使用道具槍進行手排時發生走火事件，導致攝影導演Halyna Hutchins的腹部及肩膀中彈，緊急以直升機送往醫院急救，惟返魂乏術。另外男導演Joel Souza亦告重傷，被送往醫院急救。

據報道具手槍原本不該裝上子彈

據報，讓道具手槍原本不該裝上子彈，且應該使用安全空彈，但不知道具手槍為何疑似裝上了實彈。警方指出，未知事故發生原因，亦未知槍械裡面裝的彈藥類型是否被允許，需要進一步調查釐清。

Halyna Hutchins於2015年畢業於美國電影學院，美國電影攝影師雜誌稱她為2019年的新星。

國際電影攝影師協會發出聲明，證實Halyna Hutchins的死訊，指「這是一個可怕的損失，我們哀悼我們協會的一位成員去世了」。

導演James Cullen Bressack亦發文哀悼表示「我會想念你，我的朋友。(Halyna Hutchins)她是一個了不起的人，一個令人難以置信的才華橫溢的人，這件事不應該發生。」

李小龍之子李國豪片場中彈喪命

類似事件過去亦曾發生過，1993年3月31日，李小龍的兒子李國豪在拍攝《烏鴉》(The Crow)時，於北卡羅萊納州片場拍攝槍戰中，與另一位男演員 Michael Massee演對手戲，Michael Massee在戲中需要向李國豪開槍，該槍械前一天有彈頭卡在槍膛中，拍攝時，Michael Massee使用沒有彈頭的空彈射擊李國豪，以致之前被卡的彈頭發射出來，打中李國豪腹部，李國豪被送院經過6個小時的搶救後宣告不治，年僅28歲。