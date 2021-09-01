艾達吹襲｜暴雨釀最少45死 拜登承諾全力救災善後

颶風艾達吹襲美國路易斯安那州後雖然減弱，惟其帶來的暴雨卻導致美國東北部嚴重水浸，造成最少45死，另有多人失蹤。

一度成為四級颶風的艾達上星期日在美國墨西哥灣沿岸登陸後往東北方向移動，造成傷亡及廣泛破壞。其中在紐約巿，搜索人員在多座民居的地庫發現超過10具遺體，包括一名2歲男童。應急部門表示，市內在星期四錄得127至254毫米降雨。街道被雨水淹沒，低窪地區出現積水。地鐵站被雨水倒灌，全市20多條地鐵線一度暫停服務，消防通宵救出數百人。鄰近的新澤西州亦有至少10人死亡。 紐約市周三晚下暴雨，單日雨量超過170毫米，最大雨的5小時相當於5萬個奧運標準泳池的水，當局發出有史以來首次突發洪水警報。

附近的賓夕法尼亞州亦受龍捲風吹襲造成廣泛破壞，部分地區的降雨量破了紀錄。

國民警衛軍奉召救災

總統拜登指，紐約州、新澤西州、路易斯安那州及密西西比州，都有死亡個案，國內南部地區仍有約100萬名居民，未有電力供應。他說，6,000名國民警衛軍，已奉召參與救援及善後工作，當局出動無人機，協助評估各地損失，並已要求軍方及其他機構提供圖像。

拜登指，聯邦緊急管理部門，向受災的路易斯安那州撥款7,700萬美元作救助之用，呼籲災區居民主動到政府網頁，查詢可以獲得甚麼聯邦援助；他同時要求保險公司，不要逃避對客戶的責任。

拜登又警告，類似艾達的極端風暴提醒大家，氣候危機確實存在，國家需要作更好準備。

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