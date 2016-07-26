芝加哥大學中國留學生遭搶劫槍殺 中方要求撤查

一名中國留學生在美國芝加哥遇劫中槍死亡。中國駐當地總領館要求美方盡快查明案件，切實保護包括中國留學生在內的中國公民安全。

芝加哥大學警方消息指，芝加哥大學附近街區本周二(9日)下午發生持槍搶劫案，1名中國留學生在芝加哥大學校外社區行走時，一架黑色汽車靠近，1名男子落車持槍向學生搶劫，隨後向這名學生開槍並駕車逃去，事主被送到醫院後證實不治。

總領館提醒中國居民密切關注居住地治安

中國駐當地總領館確認，一名不久前畢業於芝加哥大學的中國留學生死亡。總領館對這名中國留學生不幸遇害，深感震驚和痛惜，並向死者家屬表示深切慰問。總領館要求美方盡快查清和公布案件情況，採取切實措施，保護包括中國留學生在內的中國公民安全。

總領館同時提醒區內的中國公民，密切關注居住地方的治安狀況，及時了解當地發布的安全預警信息，進一步提高風險意識，加強安全防範，確保自身安全。

相關新聞：