花4000元人民幣偽造內地學歷 友邦保險經紀認罪下月判刑

38歲保險女經紀早前花4,000元偽造內地學歷，雖獲友邦保險聘用，但被廉政公署落案起訴以欺騙手段取得金錢利益，違反《盜竊罪條例》第18(1)條。被告今日於東區裁判法院承認控罪，獲准以現金保釋，下月16日判刑。

被告吳華麗，被捕時任職友邦保險(國際)有限公司保險代理。案情指，被告於2018年7月1日向友邦保險求職，提交1份申請表以及1張畢業證書，並於同年8月1日起獲友邦保險聘用為保險代理，至2019年3月1日賺取佣金共逾3.4萬元。

偽造文件轉交保險業聯會註冊

案發時所有新入職的保險代理，須透過其所屬保險公司向香港保險業聯會註冊，方可取得銷售保險產品的資格；香港保險業聯會則要求保險代理須具中五或同等程度學歷。被告在求職申請表上宣稱，曾於2001年9月至2004年7月在內地一間學院就讀並取得文憑，而該些文件其後被提交到保險業聯會作註冊。被告知道自己的學歷未能達到友邦保險聘用的最低要求，故向一名身分不明的人士支付4,000元人民幣以偽造有關畢業證書。

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