英仙座流星雨2021｜8月12日現身 最佳觀測時間/地點/直播詳情

踏入8月香港又有流星雨看了！年度3大流星雨之一的英仙座流星雨，是今年觀測條件最理想的流星雨之一，本地最佳觀賞時段為下周四(12日)晚上約10時，至下周五(13日)凌晨約5時。香港太空館周四晚上10時起在網上直播是次流星雨現象。

高峰期每小時看到20至30顆流星

流星雨發生時，流星像是從星空中某一點(稱為輻射點)向外散射而出。英仙座流星雨的輻射點會在周四晚上約10時從東北方升起，隨着輻射點慢慢升高，流星的數量亦隨之增加。在高峰期間每小時有機會看到約20至30顆流星。

英仙座流星雨觀賞地點：西貢郊區+大嶼山南部

至於「流星雨」觀賞好地點，若天氣情況良好，市民在視野廣闊而且光害影響輕微的地區，如西貢萬宜水庫、大嶼山南部、石澳海灘，以及清水灣大坳門等。天文觀測容易受天氣影響，市民外出觀賞天象時應留意最新的天氣情況，並遵守最新的防疫措施、保持社交距離及注意個人衞生。

香港太空館屆時會透過其YouTube頻道直播是次流星雨現象，並由館長們即時講解流星雨背後的天文知識和各種觀測方法，更多資訊可瀏覽香港太空館網頁。