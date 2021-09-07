英國加稅｜疫情動搖社會保障體系 約翰遜加國民保險供款 被轟要窮人填氹 (有片)

新冠肺炎疫情衝擊多個行業，英國首相約翰遜周二公布把國民保險(National Insurance)供款率以及股息稅(Tax on dividends)，分別提高1.25個百分點，引來抨擊，指他違反選舉承諾，兼在經濟不景時刻向打工仔「開刀」。有分析指，今次加稅尤為影響收入較低的當地少數族群。約翰遜指疫情令社會醫療及保障體系壓力大增，無法不加稅開源。

上述計劃將於明年4月實施，其中國民保險供款分為僱員及僱主兩部分，供款率均會提高。據英國《每日郵報》計算，年收入2萬英鎊者，每年須多供130鎊；年收入10萬英鎊者，每年須多供1,130鎊。

應付因新冠肺炎疫情積壓的醫療個案

約翰遜希望未來3年增加360億鎊稅收，協助國民保健服務(NHS)處理因疫情積壓的醫療個案，以及推行社會福利改革。他向國會強調有必要加稅，「若我說我們有錢恢復(醫療體系)，對於如何資助卻不作出艱難而負責任的決定，是錯誤的」，「要靠借貸及發債來應付開支，是不負責任的」。約翰遜的宣布，被指違反他於2019年不提高國民保險供款的競選承諾。

在野工黨批評加稅不足以支付未來的醫療開支，且對在職家庭不公平。智庫Runnymede Trust政策專家Alba Kapoor指，英國的亞裔及黑人將最受增加國民保險供款影響，「無數黑人及少數族裔工人靠低薪又朝不保夕的工作維生……不應該要僅可糊口的家庭來解決國家社會保障危機」，亦有批評指增加國民保險供款，會加重年輕打工仔負擔。