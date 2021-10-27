英國審理引渡阿桑奇赴美受審上訴案

英國倫敦一名地方法院法官，今年1月裁定拒絕美國提出引渡維基解密創辦人阿桑奇(Julian Assange)到美國受審的申請，英國高等法院正處理有關上訴申請。大批阿桑奇支持者在法院外聚集，他們手持標語，又高叫口號，要求美國停止政治審訊。

倫敦地方法院今年一月，拒絕美國提出引渡阿桑奇到美國受審申請，理由是考慮到阿桑奇精神狀況，認為將他引渡到美國，他很可能會在獄中自殘。

美國：原審遭精神科醫生誤導

美國政府提出上訴，認為原審法官被阿桑奇的精神科醫生Michael Kopelman誤導，Michael Kopelman承認隱瞞阿桑奇藏身厄瓜多爾駐倫敦大使館期間成為了兩個孩子的父親的事實。美國政府又表示，若阿桑奇被引渡到美國受審，將不會被關押在科羅拉多州的最高設防監獄ADX，以及無需受到嚴格的羈留條件規限，當局亦保證，阿桑奇一旦罪名成立，可以在澳洲服刑。

阿桑奇一方：澳洲未同意接收阿桑奇

阿桑奇一方反駁，指阿桑奇可能會被關在另一間高度設防監獄，並指，澳洲仍未同意接收阿桑奇，認為阿桑奇在等待轉移期間，將面臨高風險。

正被拘押在倫敦一座高設防監獄的阿桑奇，原本打算以視像形式出席聆訊，但最終因為健康理由缺席。

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