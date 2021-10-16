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英國新西蘭達自由貿易協定 分析：抗衡中國
55 分前
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英國新西蘭達自由貿易協定 分析：抗衡中國
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英國新西蘭達自由貿易協定，分析：抗衡中國。(資料圖片)

英國與新西蘭結束16個月談判，達成貿易協議，分析認為，協議對促進英國經濟作用不大，但可減少新西蘭對中國在貿易上的依賴，加強在印太地區對抗中國。

英國首相約翰遜和新西蘭總理阿德恩舉行視像會議，就自貿協定達成共識。約翰遜表示，協定可增強兩國關係，讓英國與印太地區更緊密結合。阿德恩則形容有關協定是有史以來最好的協定，能為新西蘭的經濟增長帶來額外10億元進帳，更有助開拓葡萄酒、水果、奶製品和牛肉等市場。

料協議有助英國申請加入CPTPP

兩國97%產品的關稅會取消，仍徵收關稅的貨品，亦會分階段取消關稅，同時加強兩國服務貿易。英國與新西蘭去年的雙邊貿易額只有23億美元，相對於英國總值幾萬億英鎊的經濟體，金額並不高。

分析指，協定符合英國加強印太地區影響力的政策，抗衡中國，並有助英國申請加入全面與進步跨太平洋伙伴關係協定(CPTPP)。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/英國新西蘭達自由貿易協定-分析：抗衡中國-289621
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