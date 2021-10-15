英國會議員遇刺身亡 警列恐怖襲擊
7 小時前
英國會議員遇刺身亡 警列恐怖襲擊
英國國會議員阿密斯（Sir David Amess）周五(15日)到埃克塞斯郡，與當地選民會面時，遭一名男子以利器刺傷後，其後傷重死亡。英國警方將一名有索馬里血統的25歲英國男子拘捕，並已將案件列為恐怖襲擊，交由反恐部門進行調查。
阿密斯周五到埃塞克斯郡Southend的一個教堂出席活動，並與他的選民會面。至中午時間遭一名男子以利器刺傷，阿密斯多番刺傷後，送到當地醫院進行手術，最終不治。
疑與極端伊斯蘭主義有關
倫敦警方表示，案件懷疑與極端伊斯蘭主義有關，並已拘捕一名25歲的英國男子，擁有非洲索馬里血統。雖然警方指，相信男子是單獨行事，但仍會對事件進行深入調查。倫敦警方會在兩個地點進行搜證。
69歲的阿密斯育有5名子女，自1983年起擔任國會議會，代表Southend West選區。英國首相約翰遜形容，阿密斯是政界最友善最親和的一個人物，對其遇襲感到震驚及傷感，他指阿密斯一直協助社會上最脆弱的一群。內政大臣彭黛玲已要求所有警方即時審視所有國會議員的安全及安排，她形容事件是對民主的無情打擊。
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