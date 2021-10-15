英國會議員遇刺身亡 警列恐怖襲擊

英國國會議員阿密斯（Sir David Amess）周五(15日)到埃克塞斯郡，與當地選民會面時，遭一名男子以利器刺傷後，其後傷重死亡。英國警方將一名有索馬里血統的25歲英國男子拘捕，並已將案件列為恐怖襲擊，交由反恐部門進行調查。

阿密斯周五到埃塞克斯郡Southend的一個教堂出席活動，並與他的選民會面。至中午時間遭一名男子以利器刺傷，阿密斯多番刺傷後，送到當地醫院進行手術，最終不治。

疑與極端伊斯蘭主義有關

倫敦警方表示，案件懷疑與極端伊斯蘭主義有關，並已拘捕一名25歲的英國男子，擁有非洲索馬里血統。雖然警方指，相信男子是單獨行事，但仍會對事件進行深入調查。倫敦警方會在兩個地點進行搜證。