英國王室｜菲臘親王百歲冥壽隔空傳愛 英女王收花甜在心頭

已故英國菲臘親王與女王伊利沙伯二世相依相伴逾七十載，趁周四的百歲冥壽向女王「隔空送花」。儘管今次其實是由英國皇家園藝學會向女王獻送上以菲臘親王頭銜「愛丁堡公爵」命名的玫瑰幼苗，但女王收花時仍然流露甜笑。當地傳媒指另一焦點是95歲的女王，罕有地穿上沒那麼隆重的「私伙便服」露面，教人眼前一亮。

女王其實在本周較早時，於溫莎堡預早收到該盆紀念亡夫冥壽的粉紅色玫瑰幼苗，王室至周三晚才發相，幼苗其後栽種在溫莎堡東陽台花園(East Terrace Garden)。《每日郵報》指，女王收花時穿上鬆身藍白色碎花長裙，配以白色開襟毛衣；又戴上珍珠耳環及塗了少許粉紅色唇膏，感覺隨和又不失貴氣。菲臘親王長子、王儲查理斯在Twitter透露想念父親；而幼子愛德華王子則向英國廣播公司(BBC)表示，若父親在生他們很樂意替他慶祝100歲生日，但其實父親不喜歡太鋪張，因他怕麻煩。