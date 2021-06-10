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英國王室 精簡架構減開支 傳查理斯「修例」阻阿奇封王子
1 小時前
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英國王室 精簡架構減開支 傳查理斯「修例」阻阿奇封王子
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查理斯(左)日前陪同女王在伊甸園溫室園區，接見出席G7峰會的各國領袖。(資料圖片)

英國《星期日郵報》報道，王儲查理斯擬登基後，為王室制度「瘦身」減開支，將縮減王室家庭要員人數，並決定不會讓二子亨利的長子阿奇獲得王子封號。報道指，此舉似乎引發亨利和妻子梅根早前接受美國傳媒連番訪問，踢爆與王室之間的不和。另有與亨利及梅根相熟的王室記者，爆料稱王室內曾不止一次討論阿奇的膚色，更隱晦表示，若帶出此種族話題的是未來一國之君，公眾有知情權。

在英國，君主的孫子女可獲封王子和公主，但查理斯認為公眾不想為一個不斷擴大的王室承擔開支。報道引述接近亨利夫婦的消息人士稱，查理斯向夫婦兩人稱，他繼承王位後將修改《英王制誥》，阿奇將不獲封為王子。報道並指，查理斯為縮減王室開支，一直與弟弟安德魯王子為後者兩名女兒、尤金妮和比阿特麗斯公主獲安全保護爭論不休，亨利和梅根料不到此問題會燒到他們身上。梅根之前接受美國名嘴奧花雲費訪問時，曾控訴阿奇不獲王子封號，因而不獲安全保護；另據稱亨利夫婦一直以為查理斯登基後，阿奇將獲封為王子。


王室記者質疑「未來一國之君」曾否討論阿奇膚色
梅根亦曾在奧花雲費的訪問中，大爆有王室成員曾討論阿奇的膚色有多深，成為國際焦點。亨利及梅根的好友、王室記者斯科比(Omid Scobie)上周五在倫敦出席外國記者協會活動時再爆料，聲稱王室其實曾多次討論阿奇膚色。他聲稱在首次有關阿奇膚色的對話出現後，尚有「後續對話」(follow up conversations)，指知道首次對話的王室成員相繼發聲，有些人顯得沒甚同情心，言論由一人變成多人言論，對亨利夫婦造成更大困擾。

斯科比拒絕回答是否知道誰人牽頭談論阿奇膚色，指自己的消息來源單一，難以核實，但他反問︰「目前最大關注點是『那是否王室高層、未來一國之君所說的呢？』若是的話，我們作為公眾當然有知情權，因為那人將成為我們君主及英聯邦之首。若其對種族問題有一套看法，我們應當知道。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/英國王室-精簡架構減開支-傳查理斯「修例」阻阿奇封王子-272611
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