英國知名舞者「煮」亡母骨灰 背後原因有洋蔥

英國知名舞蹈演員斯彭斯(Louie Spence)在廚房「煮」亡母的骨灰，不少粉絲大吃一驚，但背後原因也讓人感動。

英國《太陽報》周一報道，斯彭斯上周在Instagram表示他要烘乾母親的骨灰。他解釋，因為搬屋，他就把原本安放於花園一個底座的骨灰甕取出，詎料底座滲水，骨灰變了濕泥，他便要烘乾骨灰。

斯彭斯先把像泥的骨灰，放在母親生前愛用、有70年歷史的花鳥圖案煮食鍋裡，再倒進一滴威士忌，稱「她(母親)火化時都是1,000度，所以我認為這樣沒問題，她不會察覺到，因為倒進威士忌後，她會醉到不醒人事」。他說，家裡沒有伏特加酒，所以給母親一些威士忌，「她會喜歡」。

對亡母滿懷思念

斯彭斯稱，母親生前不喜歡游水，一定也不喜歡頭髮濕掉，所以他要烘乾骨灰，用不太高的溫度，花了3日時間，「將她弄乾」。從他上傳Instagram的影片可見，經過3日，骨灰已變乾，他從煮食鍋拿起一些骨灰，再將骨灰灑落鍋中。斯彭斯在片中說：「你們可以見到，她從濕泥變回來了——她重生了，不是真的重生，而是變回正常的黏稠度，我們可以把她放回骨灰甕了。」

報道指，斯彭斯的母親Pat於2013年去世，當時他因喪母而辭演歌舞劇《Cinderella》。母子感情要好，在斯彭斯真人騷節目中，他與母親曾一起打Botox。

儘管斯彭斯流露了對亡母的思念，但有很多粉絲看過他「煮」骨灰的影片均大感驚訝，不少人留言「OMG」，有人稱「我無法處理這些」。

英國知名舞者「煮」亡母骨灰 背後原因有洋蔥