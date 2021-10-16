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英國議員遇弒案｜兇徒為索馬里裔 一周前策劃行刺埃默斯
9 小時前
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英國議員埃默斯索馬里英國議員遇弒案恐怖襲擊
英國議員遇弒案｜兇徒為索馬里裔 一周前策劃行刺埃默斯
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警員到疑兇的倫敦寓所搜查。(路透社)
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英國議員埃默斯前日到一個教堂見選民時遇刺身亡。(互聯網)

英國政保守黨下議院議員埃默斯(David Amess)前日遇刺身亡，當局以《恐怖主義法》拘捕疑兇，他是25歲的索馬里裔人，名字為阿里(Ali Harbi Ali)。英國廣播公司(BBC)報道，阿里數年前曾被轉介至反恐預防計劃，但並未正式被情報機關軍情五處(MI5)列為須留意對象。《星期日郵報》引述消息稱，疑兇逾一周前已策劃行刺埃默斯，並預約出席埃默斯落區見選民的咨詢會。

前英揆白高敦懷疑與索馬里極端組織有關

報道指，阿里的父親曾任索馬里總理的公關顧問，後者對兒子被捕感震驚。阿里過去住在埃默斯的選區，最近的住址則在倫敦，目前仍未被落案起訴，當局正調查他是否與激進伊斯蘭組織有聯繫。前英揆白高敦懷疑，事件或涉及索馬里極端組織青年黨，該黨被指與阿蓋達有關聯。

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約翰遜(右)與工黨領袖施紀賢昨到現場獻花，悼念埃默斯。(美聯社)

69歲的埃默斯自1983年起便當選任議員，與妻子育有4名女兒和1名兒子，他每兩星期便見選民一次，曾要求首相約翰遜致力對付及減少持刀傷人罪案。這是繼2016年工黨女議員考克斯(Jo Cox)遭槍殺後，再有國會議員遇弒，令外界重新關注議員的安全問題，尤其是議員落區見選民時，任何人士都可以出席。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/英國議員遇弒案｜兇徒為索馬里裔-一周前策劃行刺埃默斯-288904
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