英國議員遇弒案 疑兇參與反恐計劃防激進

英國政保守黨下議院議員埃默斯(David Amess、圓圖)上周五遇刺身亡，當局以《恐怖主義法》拘捕疑兇，他是25歲的索馬里裔人，名字為阿里(Ali Harbi Ali)。英國廣播公司(BBC)報道，阿里數年前曾被轉介至反恐預防計劃，以防範他變得激進，但並未正式被情報機關軍情五處(MI5)列為須留意對象。《星期日郵報》引述消息稱，疑兇逾一周前已策劃行刺埃默斯，並預約出席埃默斯落區見選民的咨詢會。

報道指，阿里的父親曾任索馬里總理的傳訊顧問，對兒子被捕感震驚。當局正調查阿里是否與激進伊斯蘭組織有聯繫。前英揆白高敦懷疑，事件或涉及索馬里極端組織青年黨，該黨被指與阿蓋達有關聯。69歲的埃默斯自1983年起便當選任議員，曾要求首相約翰遜致力對付及減少持刀傷人罪案。這是繼2016年工黨女議員考克斯遭槍殺後，再有國會議員遇弒，令外界重新關注議員的安全問題，尤其是議員落區見選民時，任何人士都可以出席。

英國議員遇弒案 疑兇參與反恐計劃防激進