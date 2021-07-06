英基46名IB狀元誕生 不足三分一人留港升學

英基學校協會6間中學今公布IB成績，共46名狀元誕生，佔全港130名狀元近三分一，當中只有14人選擇留港升學，其中英基南島中學誕生最多狀元，共11人。有狀元將修讀法律，有人選擇留港，亦有人選擇赴英修讀。

狀元留港讀法律：對這土地有責任

就讀英基英皇佐治畫五世學校的狀元周小軒(圖中)將於港大修讀法律系，她雖同時獲倫敦大學及倫敦國王學院取錄，但仍望留港升學，她認為自己對香港這土地有責任，希望成為律師幫助單親家庭，談及本港法治，她則接表示暫時抱有信心。

就讀英基沙田學院的周政渝(圖右)則獲劍橋大學法律系取錄，即將赴英修讀。他指獲劍橋取錄是「夢想成真」，修畢後亦計劃回港執業，他認為法律在香港社會仍是不可被取替。

在港愛上通識 赴韓修讀

就讀英基南島中學的狀元Jinsol Lee(圖左)為韓籍港人，他2歲起隨父母來港居住，亦在香港培養了對通識的興趣，認為科目可擴闊其眼界，故決定到首爾大學修讀通識，修畢學士後或到美學升讀碩士，雖然其父母料會長期留港，但對於畢業後是否回港工作，他仍未有定案。