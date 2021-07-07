英基46名IB狀元 弱聽狀元立志做醫生

英基學校協會6間中學公布IB成績，今年共誕生46名狀元，佔全港130名IB狀元近三分一；當中14人選擇留港升學。計劃留港的包括一名中度弱聽的考生梁文軒，自幼弱聽的他或會於30至40歲時完全失聰，他望於香港的大學修讀醫科，在完全失聰前幫助更多有需要的人。



就讀英基沙田學院的梁文軒(圖)6歲起有弱聽，中小學的生涯都曾被部分同學取笑，甚至被嘲笑「死聾鬼，你冇用」，造成他性格自卑，更一度因怕被取笑而不敢戴助聽器，幸於中二、三時獲老師開導，加上家人一直鼓勵他不要被弱聽限制自己的潛能，終於放開心懷不再自卑。但考獲狀元的路並不容易，由於弱聽的關係，他不但需在上課時被安排坐到最前，課堂內容如聽不清，亦要額外花時間以電郵向老師求教；曾試過於聆聽考試時，因禮堂太大回音而聽不清錄音。最終努力亦沒有白費，於IB考獲狀元，梁文軒自言「發夢都冇諗過」，家人亦為他感到高興。



就讀英基英皇佐治五世學校的狀元周小軒則會於港大修讀法律系，她雖同時獲倫敦大學及倫敦國王學院取錄，但仍望留港升學，她認為自己對香港這土地有責任，希望成為律師幫助港人，尤其是單親家庭。談及本港法治，她則接表示暫時有信心。